- Epava avionului in care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson a fost gasita, duminica, pe fundul Canalului Manecii, informeaza lequipe.fr.Conducatorul echipei private de cautare, David Mearns, a confirmat pe contul sau de Twitter descoperirea epavei, la fel…

- Departamentul britanic de Investigare a Accidentelor Aviatice (AAIB) a anuntat, miercuri, ca resturi de la un avion, probabil de la aparatul de zbor in care se afla fotbalistul Emiliano Sala, au fost gasite pe o plaja din Franta....

- Antrenorul echipei Cardiff City, Neil Warnock, a dezvaluit, luni, ca s-a gândit sa demisioneze dupa disparitia lui Emiliano Sala, vorbind despre o "saptamâna traumatizanta", informeaza News.ro."Te gândesti tot timpul daca sa mai continui sau nu. Nici nu am putut…

- Politia din Guernsey a anuntat, joi, ca avionul disparut deasupra Canalului Manecii, in care se afla fotbalistul Emiliano Sala, inca nu a fost gasit, relateaza News.ro.“Cautarile pe insula Burhou s-au facut ‘la pas’. Nu s-a gasit nicio urma a avionului sau a celor de la bord. Alte informatii…

- ​Antrenamentul echipei FC Nantes de joi, primul de la disparitia lui Emiliano Sala, va fi deschis publicului, pentru a fi alaturi de suporteri, a anuntat, miercuri, clubul lui Ciprian Tatarusanu, potrivit News.ro. "Familia FC Nantes este unita mai mult ca niciodata. De aceea, antrenamentul de joi…

- Intre acestea, fostul fotbalist engelz Gary Lineker a afirmat: "Nu e ziua potrivita pentru acest tweet. Chiar nu e." Avionul privat de mici dimensiuni, de tip Piper Malibu, in care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala, a fost dat disparut, luni seara, in timp ce se afla deasupra Canalului Manecii,…

- Emiliano Sala (28 de ani), fotbalistul argentinian aflat in aeronava care a disparut de pe radar deasupra Canalului Manecii și nu a mai ajuns la destinație, a transmis un mesaj halucinant chiar in timpul zborului. Fostul coleg al lui Ciprian Tatarusanu la FC Nantes i-a spus unui prieten ca are un presentiment…

- Fotbalistul argentinean Emiliano Sala a fost dat disparut, luni seara, dupa ce avionul in care se afla a pierdut contact cu turnurile de control, scrie BBC News.Sala, care tocmai a semnat cu Cardiff City, se indrepta spre noua sa echipa.