Stiri pe aceeasi tema

- CNN a urcat la bordul unui avion american, supranumit “al Apocalipsei”, deoarece a fost proiectat ca centru de comanda pentru un atac nuclear in cazul in care SUA sunt lovite de rachete sau bombe nucleare. Daca Rusia trimite o racheta intercontinentala de raza lunga precum recenta testata Satan 2 sau…

- Consiliul de Securitate al ONU a adaugat vineri pe lista neagra 27 de nave, 21 de companii si un om de afaceri care au ajutat Coreea de Nord sa ocoleasca sanctiunile impuse dupa testele nucleare si cu rachete de anul trecut, a declarat agentiei France Presse un diplomat, sub rezerva anonimatului.…

- Obiectivul acestei lansari, de la Plesetk, in nord-vestul Rusiei, a fost testarea performantei rachetei de tip Sarmat in prima faza a zborului, a precizat ministerul rus al Apararii. Sarmat urmeaza sa inlocuiasca rachetele sovietice de tip Voievoda - cel mai greu tip de ICBM din lume, mai cunoscut…

- Rusia a testat cu succes noua racheta balistica intercontinentala RS-28 Sarmat, care poate transporta 12 focoase nucleare pe o distanta de 10.000 de kilometri si are capacitatea de a distruge suprafete de marimea Frantei, a anuntat, vineri, Ministerul Apararii de la Moscova. "Acest nou test…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat.Cu aceasta ocazie,…

- Regimul de la Phenian a indemnat, luni, Statelor Unite sa reduca sanctiunile si presiunile impuse Coreei de Nord, in contextul in care imbunatatirea relatiilor dintre Seul si Phenian se bucura de sprijinul comunitatii internationale, scrie mediafax.ro.

- Regimul de la Phenian a indemnat, luni, Statelor Unite sa reduca sanctiunile si presiunile impuse Coreei de Nord, in contextul in care imbunatatirea relatiilor dintre Seul si Phenian se bucura de sprijinul comunitatii internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Kim Jong-un ar fi efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de cand a ajuns la putere, in 2011. Potrivit Bloomberg, citata de Mediafax , nu exista informații oficiale despre aceasta vizita, dar se știe ca liderul suprem de la Phenian a fost transportat cu un tren special,…

- Donald Trump urmeaza sa anunțe sancțiuni economice pentru China, dupa ce a a stabilit ca țara incurajeaza furtul și transferul proprietaților intelectuale de la companiile din SUA, scrie BBC News. Casa Alba a spus ca acțiunile vin dupa ani de discuții pe aceasta tema, dar nu au fost observate schimbari.…

- Seulul si Washingtonul au anuntat marti ca exercitiile lor militare comune anuale, amanate din cauza Jocurilor Olimpice (JO), vor fi reluate in aprilie, insa vor fi scurtate cu o luna, in contextul ”dezghetului” diplomatic intre Phenian si Seul, relateaza AFP conform News.ro . Aceste manevre la scara…

- In urma unei declaratii recente a lui Donald Trump, presedintele Statelor Unite, in care spunea ca armata SUA trebuie sa aiba o forta spatiala, multi au fost confuzi, crezand ca este inca o declaratie „pentru a agita spiritele”.

- Consilierii de securitate din SUA, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit la sfarsitul saptamanii trecute pentru a pregati posibila intalnire dintre liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, luni, Administratia Prezidentiala de la Seul.

- Rachetele Coreei de Nord au capacitatea sa atinga Europa. Potrivit publicatiei germane Bild am Sonntag, Diehl le-a transmis parlamentarilor germani ca are certitudinea ca estimarea facuta de BND este corecta. De asemenea, directorul adjunct al BND a precizat ca discutiile dintre Phenian si…

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong-ho, a sosit joi intr-o vizita in Suedia, tara care reprezinta interesele Statelor Unite la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Washingtonul pregatesc organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP.

- Acordul nuclear iranian ramane in interesul Statelor Unite, a apreciat marti un inalt responsabil al Pentagonului, in timp ce presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este un acord "oribil", relateaza AFP. "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major…

- Acordul nuclear iranian ramane in interesul Statelor Unite, a apreciat marti un inalt responsabil al Pentagonului, in timp ce presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este un acord "oribil", relateaza AFP. "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic,...

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Zis și facut! Președintele Parlamentului, Andrian Candu, premierul Pavel, ministrul Apararii și cel al Afacerilor Interne au boicotat ședința Consiliului Suprem de Securitate, convocata de Igor Dodon.

- Jocurile Olimpice din Coreea de Sud au adus o liniște provizorie, oficialii de la Phenian amenințand, din nou, ca vor lua masuri daca nu ii sunt respectate dorințele. Coreea de Nord a amenintat ca o sa raspunda Statelor Unite prin acțiuni cu urmari grave daca armata americana si cea sud-coreeana continua…

- Jocurile Olimpice din Coreea de Sud au adus o liniște provizorie, oficialii de la Phenian amenințand, din nou, ca vor lua masuri daca nu ii sunt respectate dorințele. Coreea de Nord a amenintat ca o sa raspunda Statelor Unite prin acțiuni cu urmari grave daca armata americana si cea sud-coreeana continua…

- Coreea de Nord a amenintat, sambata, ca va lua masuri pentru contracararea Statelor Unite daca armata americana si cea sud-coreeana continua exercitiile militare comune, informeaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa lanseze in aprilie o noua serie de exercitii…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters."Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Statul baltic a fost socat de acuzatiile Statelor Unite privind activitati institutionale de spalare de bani prin banca ABLV, a treia ca marime din Letonia, si de acuzatiile provenind din doua surse diferite ca Ilmars Rimsevics, guvernatorul Bancii centrale, a solicitat mita. Atat ABLV, cat si Ilmars…

- La Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, a fost inaugurat centrul integrat de medicina nucleara in depistarea afectiunilor oncologice, cardiovasculare si neurologice, la care vor avea acces toti pacientii asigurati. Pana in…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, s-a abtinut sambata sa acuze Moscova ca este responsabila pentru recentul atac impotriva unei pozitii detinute de aliatii Statelor Unite in Siria, dar a avertizat ca doreste efectuarea unei anchete, relateaza AFP. "Inteleg ca guvernul rus spune cum ca unii…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut astazi, 17 februarie 2018, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO. Intrevederea s a desfasurat in marja Conferintei…

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate in comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale romane a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, in sud vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar oficiali din Ministerul rus al Apararii au negat informatiile.…

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- Coreea de Nord a organizat, joi, o parada militara in Piata Kim Il Sung din Phenian cu o zi inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, iar o racheta balistica intercontinentala de tipul Hwasong-15 a fost expusa la parada, relateaza agentia Yonhap. Parada militara marcheaza…

- Fostul ministru al Apararii, senatorul satmarean Gabriel Leș a participat la un forum in SUA, organizat de senatorul Jim Inhofe. In cadrul intalnirii au fost abordate teme cu privire la geopolitica est-europeana și rolul esențial pe care Romania il poate juca in acest spațiu. „A fost o onoare sa particip…

- Rusia dezvolta arsenalul atomic, incercand sa produca inclusiv o torpila subacvatica, intercontinentala, autonoma si invizibila pe radare, care poate transporta ogive termonucleare, acuza Administratia Donald Trump. "Rusia considera Statele Unite si Organizatia Tratatului Nord-Atlantic (NATO)…

- Un memorandum inaintat șefului CIA, in aprilie 1986, ii indica drept posibili conducatori ai Romaniei pe Ion Iliescu și pe Constantin Olteanu, fost ministru al Apararii ceaușiste și fost primar al Bucureștiului

- "Pe 29 ianuarie 2018, un avion american de tip EP-3 Aries care zbura in spatiul aerian al Marii Negre a fost interceptat de un avion rus Suhoi Su-27. Aceasta interactiune este considerata nesigura din cauza faptului ca avionul Su-27 s-a apropiat la mai putin de doi metri, trecand direct prin fata…

- Niciun regim nu si-a asuprit cetatenii mai mult si mai brutal decat dictatura din Coreea de Nord, iar Statele Unite vor depune toate eforturile pentru a impiedica regimul de la Phenian sa dezvolte arme nucleare capabile sa ameninte teritoriul SUA, a afirmat presedintele Donald Trump. ”Solicit…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, participa marti, 30 ianuarie, la Conferinta Comandamentului Fortelor Armate ale Statelor Unite ale Americii din Europa (EUCOM), in formatul sefilor apararii din Europa Centrala, care se desfasoara la Bratislava, Slovacia.

- Oficialii forțelor aeriene din Marea Britanie au dezvaluit ultima metoda prin care incearca sa protejeze arhipelagul de agresiunea Rusiei. Deoarece acțiunile intreprinse la comanda lui Putin nu se limiteaza la frontierele estice ale continentului, regatul trebuie sa iși completeze sistemul de aparare,…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sâmbata în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvânt al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit…

- Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina la Fort Irwin, un centru de antrenament in California, de altfel unul dintre marile centre de instruire ale fortelor armate ale Statelor Unite, a relatat Fox News. O ancheta a fost deschisa pentru stabilirea cauzelor acestui…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- Desemnarea premierului a dat startul discutiilor pentru formarea noului guvern. Potrivit unor surse, vor fi schimbari la vârful mai multor ministere. Primii pe lista neagra ar fi ministrii care si-au exprimat public sustinerea fata de fostul premier, Mihai Tudose. Ar putea fi…

- Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, a fost desemnat, marți, premier interimar de catre președintele Klaus Iohannis, în urma demisiei lui Mihai Tudose. Nominalizarea vine dupa un scandal urias în PSD. În urma cu doua zile Mihai Fifor anunța, într-un mesaj…

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa marti si miercuri, la Bruxelles, la Conferinta Comitetului Militar NATO, în formatul sefilor apararii. "În cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum: provocarile mediului…

- La 30 decembrie, o nava mare de desant a Rusiei s-a ciocnit in Marea Egee cu cargobotul Orka-2 sub pavilon Sierra Leone. Nu exista victime, transmite Interfax, care citeaza Ministerul rus al Apararii. Oficialii militari susțin ca incidentul a avut loc din cauza navei civile. Cargobotul a iesit dintr-un…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei restructurari mai ample a guvernului, precum si nemultumirile din partid. ”Sedinta…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a postat, miercuri, un mesaj pe Twitter, in care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este "mult mai mare" si "mult mai puternic" decat cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill, citata de Mediafax.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a postat, miercuri, un mesaj pe Twitter, in care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este ”mult mai mare” si ”mult mai puternic” decat cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill.