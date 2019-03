Stiri pe aceeasi tema

- “Avionul era rupt in trei, iar partile erau tinute la un loc de cablurile electrice si de control. Motorul era desprins de zona cockpitului. Avionul nu mai avea parti ale aripilor si coada”, se arata in raport, in care se mentioneaza si pernele de scaun gasite pe o plaja din Franta. AAIB a…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca baza de la Deveselu este pur defensiva, iar Romania va avea vineri o pozitie fata de anuntul Rusiei, dupa ce se va consulta si cu aliatii. Ministerul Apararii din Rusia a informat joi…

- Ministerul rus al Apararii a propus joi SUA sa distruga lansatoarele de rachete Mk-41 din dispozitivul de aparare antiracheta din Romania care ar incalca Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a...

- Un avion de vânatoare rus a fost trimis pentru interceptarea unei aeronave de recunoastere americane, deasupra Marii Baltice, a anuntat luni Ministerul rus al Apararii, citat de agentia Tass, noteaza Mediafax.Un avion de vânatoare Suhoi Su-27 a fost trimis pentru interceptarea unui…

- Peste 10 planificatori ai armatei au fost desfasurati de Ministerul Apararii din Marea Britanie (MoD) in ministere-cheie din guvernul de la Londra in contextul in care Regatul Unit se pregateste pentru iesirea din Uniunea Europeana, a relatat duminica The Observer, citat de dpa.

- Ministerul Apararii rus a pregatit un proiect de act normativ care permite doborarea avioanelor de pasageri in cazul in care acestea incalca spatiul aerian al Federatiei Ruse, informeaza in editia sa de vineri cotidianul Izvestia, citat de Radio Svoboda (Radio Free Europe/Radio Liberty- RFE/RL),…

- China si-a exprimat miercuri opozitia fata de inarmarea spatiului, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat, cu o zi inainte, infiintarea unui comandament militar american pentru spatiu, menit sa asigure suprematia SUA in acest domeniu, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Initiativa de…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca va cere la summitul UE de saptamana aceasta prelungirea sanctiunilor impotriva Rusiei, relateaza dpa.Merkel a spus ca va solicita o prelungire a sanctiunilor impotriva Moscovei dupa recenta confruntare maritima dintre Rusia si Ucraina…