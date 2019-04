Video - Avion civil interceptat de două Eurofighter Typhoon aflate în misiune de Poliție Aeriană Doua avioane de lupta Eurofighter Typhoon, aflate in alarma de Poliție Aeriana au decolat și au interceptat un aparat Boeing 737 al operatorului german TUI Fly ce efectua o cursa intre Frankfurt (Germania) și Hurghada (Egipt), anunța site-ul aviatia magazin. Incidentul a avut loc in data de 9 aprilie și a fost provocat de pierderea legaturii radio dintre aeronava civila și controlorii de trafic aerian de la sol. Inainte de a intra in spațiul aerian al Muntenegrului, echipajul Boeingului a pierdut legatura cu solul, astfel ca au fost demarate procedurile specifice pentru aceste cazuri. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

