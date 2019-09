VIDEO Avioanele MiG-21 LanceR au făcut spectacol pe cer în Cehia, la Ostrava, la "NATO Days" Aeronavele Forțelor Aeriene Române au facut spectacol la Ostrava, în Cehia, la evenimentul &"Zilele NATO&". România participa cu 70 de militari din Forțele Aeriene, cu doua avioane MiG-21 LanceR, doua avioane IAR 99 &"Șoim&", doua elicoptere IAR 330 SOCAT și un avion de transport C-27 J Spartan și 15 militari din Forțele Terestre, cu un tanc TR-85 M1, un complex antiaerian GEPARD și un transportor PIRANHA IIIC, participa la evenimentul &"Zilele NATO&" în Ostrava, Cehia.



