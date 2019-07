Stiri pe aceeasi tema

- Joi fusese declarata stare de urgenta in orasul Ridgecrest, situat tot in California, in urma cutremurului cu o magnitudine de 6,4 pe scara Richter. Vineri noaptea a avut loc un nou cutremur in California, cu magnitudinea de 7,1 grade.Cel mai recent cutremur a avut loc la aproximativ 17…

- Un cutremur de suprafața cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, vineri seara, în statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic în zona, anunța Institutul de Geofizica din SUA (USGS). Autoritațile din Statele Unite au anunțat ca au fost înregistrate…

- Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a anunțat sambata ca a decretat stare de urgența pentru provincia San Bernardino, in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter produs in zona, relateaza CNN.Starea de urgența este inca in vigoare și in provincia…

- Seismul este de opt ori mai puternic decat cel care a zguduit aceeasi regiuni cu o zi in urma, au precizat oficialii, potrivit Reuters. Specialiștii de la Seismic Center - Predicție și alerta cutremur au urmarit conferința de presa susținuta de experții de la Institutul american de geofizica USGS.…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 grade pe scara Richter s-a produs in sudul Californiei vineri seara, la ora locala 21.19 (03.19 GMT), a anuntat institutul american de geofizica USGS, transmit AFP, Reuters si dpa. Cutremurul a avut loc in apropierea orasului Ridgecrest, la nord-est de Los Angeles, la o…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters. Cutremurul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters.Cutremurul a…

- Institutul de Geofizica din SUA (USGS) a transmis ca seismul a avut loc joi la ora locala 10.33 (20.33, ora Romaniei), in zona Vaii Searles, in statul american California, la adancimea de doar 8,7 kilometri. Epicentrul seismului a fost la 13 kilometri de localitatea Trona, la 18 kilometri de orasul…