Stiri pe aceeasi tema

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache si-a anuntat sambata demisia din functie dupa aparitia unei inregistrari compromitatoare publicate in mass-media germana in care discuta despre mai multe contracte guvernamentale cu un potențial investititor rus, in scop politic, relateaza Reuters,…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, membru al Partidului Libertații, formațiune de extrema dreapta, a declarat sâmbata ca demisioneaza și va fi înlocuit de ministrul transporturilor, Norbert Hofer, anunțul venind dupa ce presa germana a publicat un video compromițator pentru…

- Viceprimarul din Braunau am Inn, orașului austriac în care s-a nascut Adolf Hitler, a demisionat, marți, atât din funcție cât și din partidul de extrema-dreapta FPÖ, dupa ce a declanșat critici vehemente cu o poezie în care a comparat imigranții cu șobolanii, relateaza Reuters.Christian…