Stiri pe aceeasi tema

- Faza zilei de la Australian Open vine de la meciul de dublu Samantha Stosur/Shuai Zhang vs Barbora Strycova/Marketa Vondrousova, din semifinale. Bucuria personala poate aduce într-o singura secunda nefericirea persoanei care se afla în imediata ta vecinatate, asta daca dai prea tare din…

- Perechea Sorana Cirstea/Jelena Ostapenko (Romania/Letonia) a fost invinsa, vineri, cu scorul de 7-5, 6-3, de echipa Andreja Klepac/Maria Jose Martinez Sanchez (Slovenia/Spania), cap de serie numarul 5, in turul al doilea al Australian Open. Calificarea in turul al doilea este recompensata la Melbourne…

- Simona Halep a obținut prima victorie în doua seturi la actuala ediție de la Australian Open, dupa un joc excelent contra americanei Venus Williams (scor 6-2, 6-3). Imediat dupa ultimul punct al partidei, liderul mondial a aratat o bucurie fara margini. În optimi, Halep o va înfrunta…

- Vineri, la Melbourne, in turul 2 al probei feminine de dublu de la Australian Open, perechea alcatuita din romanca Sorana Cirstea si letona Jelena Ostapenko a fost invinsa de cuplul sloveno-spaniol Andreja Klepac/Maria Jose Martinez Sanchez cu 7-5, 6-3

- Romanca Simona Halep, liderul mondial la zi in tenisul feminin si finalista de anul trecut, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, se afla in fruntea listei participantelor la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open 2019, care are loc la Melbourne,…

- Romanca Simona Halep, liderul mondial la zi in tenisul feminin si finalista de anul trecut, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, se afla in fruntea listei participantelor la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open 2019, care are loc la Melbourne,…

- Romancele Irina Maria Bara si Monica Niculescu s-au calificat in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, miercuri, la Melbourne, dupa o victorie in doar 56 ...

- Sorana Cirstea, locul 84 WTA, a fost prima jucatoare romana care a intrat pe teren la Australian Open, editia 2019. Ea a fost invinsa, luni, cu 6-4, 6-1, de suedeza Rebecca Peterson, locul 64 WTA, in mansa I a competitiei, dupa 61 de minute de joc, anunța News.ro.