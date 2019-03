Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul australian Fraser Anning oferea declarații despre recentul atac din Noua Zeelanda, soldat cu 49 de morți. Politicianul explica faptul ca, de vina pentru acest atac ar fi migranții musulmani. In acel moment, un tanar care se afla langa el i-a spart un ou in cap, a anunțat abc.net.au. Chiar…

- Senatorul australian Fraser Anning, care a starnit furia opiniei publice la scurt timp dupa atacul de la Christchurch, Noua Zeelanda, legand incidentul de imigratia musulmanilor, a fost lovit in cap cu un ou de catre un adolescent, la un eveniment politic langa Melbourne.

- Suspectul australian arestat in legatura cu atacurile produse vineri dimineata la doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, se descrie, intr-un ‘manifest’ rasist postat anterior pe Twitter, ca ‘un barbat alb obisnuit’, ‘rasist’, ‘eco-fascist’, care ‘s-a decis sa ia pozitie’, relateaza Press Association…

- Atac terorist in Noua Zeelanda. Atac armat extrem de sangeros asupra a doua moschei din orasul Christchurch din Noua Zeelanda in timpul rugaciunii de vineri. Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a declarat ca 40 de oameni au murit și cel puțin 20 sunt grav raniți.

- Una din cele patru persoane retinute in Noua Zeelanda dupa atacurile armate de la doua moschei din orasul Christchurch este australian, a anuntat vineri premierul australian Scott Morrison, relateaza Reuters, AFP si DPA. "Pot confirma ca am fost informat ca o persoana dusa in arest este un cetatean…