​VIDEO Australia: Bărbat mpuşcat de poliție pe aeroportul din Brisbane, după o ameninţare cu bombă Politia australiana a împuscat sâmbata un barbat în terminalul pentru plecari al aeroportului din Brisbane, dupa ce acesta a amenintat cu un cutit si parea ca se afla în posesia unei bombe, relateaza presa locala, potrivit Agerpres.



Politia din Queensland a anuntat ca acest aeroport din estul Australiei a fost evacuat si un barbat arestat, mentionând însa ca nu a fost vorba despre un incident terorist si ca nimeni nu a fost ranit, fara sa ofere însa alte detalii despre suspect.



Barbatul asupra caruia s-a tras a patruns în zona de plecari…

Sursa articol: hotnews.ro

