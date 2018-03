Stiri pe aceeasi tema

- Adidas AG va rascumpara actiuni in valoare de 3 miliarde de euro in urmatorii trei ani, potrivit Bloomberg. Board-ul companiei a aprobat marti un plan de rascumparare a actiunilor pana in luna mai a anului 2021, a transmis Adidas. Prima transa va incepe in data de 22 martie si se va ridica…

- Raiffeisen Bank a inregistrat anul trecut un profit net de 491 milioane lei, in crestere cu 9%, in timp ce activele bancii s-au majorat cu 8%, la 36,1 miliarde lei, motorul principal al acestei evolutii pozitive fiind creditele acordate, care au crescut in valoare neta cu 8%, de la 19,8 miliarde…

- Transelectrica estimeaza ca va obtine in acest an un profit net de 72,7 milioane de lei, de aproape trei ori mai mare fata de rezultatul preliminar afisat pentru 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat luni in Adunarea Generala a Actionarilor. Veniturile totale sunt estimate…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Cu o crestere economica record pentru 2017, cu care Guvernul nu a incetat sa se laude, veniturile la bugetul de stat au crescut in ianuarie cu aproape 17% pe total, dar cele fiscale au urcat doar cu 6%, in conditiile in care cheluielile bugetului general consolidat au avut un avans de 26%.…

- ♦ Executia bugetului general consolidat pe ianuarie indica o crestere de venituri totale cu 16,8% comparativ cu ianuarie 2017, gratie subventiilor agricole de la UE, de 1,2 miliarde de lei venite anul acesta mai devreme, dar si unui avans spectaculos al veniturilor din contributii sociale…

- ING Bank a inregistrat anul trecut venituri totale de 1,43 miliarde lei, in crestere cu 9%, si un profit net de 493 milioane lei, pe fondul cresterii portofoliului de clienti activi, care a ajuns la 1,14 milioane de persoane, din care 830.000 de clienti activi pe Home’Bank. In 2017, ING…

- Metrorex SA estimeaza pentru anul in curs pierderi brute de 95,364 milioane de lei si investitii de 805,813 milioane de lei, potrivit anexei la proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al companiei de transport cu metroul, publicat pe site-ul Ministerului…

- Banca Transilvania (TLV), cea mai valoroasa institutie de credit de la bursa, propune actionarilor o suma “in jurul a 50%” din profitul net pe 2017 sub forma de dividende, dar si actiuni gratuite, potrivit unui raspuns trimis la solicitarea ZF. “Managementul executiv BT va propune o suma…

- Apocalipsa retailului se desfasoara in SUA, noteaza Business Insider. Peste 6400 de magazine se vor inchide in SUA in urmatorul an, iar magazine mari precum Macys, Sears sau JCPenney au inchis deja o duzina de locatii. Plimbatul prin mall-uri este ca si cum te-ai plimba printr-un cimitir. O…

- Asta in ciuda faptului ca Facebook a avut un trimestru financiar foarte bun, depasind asteptarile analistilor de pe Wall Street. Facebook continua sa faca multi bani in continuare din advertising, inregistrand o crestere de 50% an de an in ultimii ani, iar in ultimul trimestru veniturile din publicitate…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Banca Transilvania a inregistrat anul trecut un profit net de 1,18 miliarde lei, in scadere cu 3,4% fata de nivelul din 2016, in timp ce activele s-au majorat cu 14%, la 59 milioane lei., potrivit raportului financiar preliminar. “In 2017, cresterea organica a fost conform planurilor si…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a trimis luni Congresului un proiect de buget in valoare de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul viitor, situatie care ar putea genera cel mai mare deficit bugetar din ultimii zece ani, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Companiile straine extrag din Romania profituri de 5 mld. euro pe an Evolutia veniturilor din investitii directe si a participatiilor la capital intre 2013 si 2017 arata ca Romania a devenit o sursa substantiala de profituri pentru investitorii straini. Pentru prima data în ultimii 17 ani,…

- Polonia, tara care depinde de grupul rus Gazprom pentru doua treimi din necesarul sau de gaze naturale, a facut din diversificarea livrarilor un obiectiv strategic prin finalizarea unei conducte care sa ii ofere accesul la gazul norvegian, dupa ce in 2016 a finalizat un terminal pentru importul de gaze…

- Contribuabilii din cele patru judete ale Regiunii Vest sunt seriosi, au activitate si isi platesc darile la stat. Aceasta ar putea fi una dintre concluziile trase in urma raportului emis de Directia Generala Regionale de Finante cu sediul la Timisoara. Conform informatiilor furnizate,…

- Gigantul american Amazon a realizat un profit de aproape 2 miliarde de dolari pe ultimele trei luni din 2017, cel mai mare din istoria sa, dupa vanzari masive de sarbatori, atat online, cat și prin lanțul de magazine Whole Foods, pe care Amazon l-a achiziționat anul trecut cu 13,7 miliarde de dolari,…

- Veniturile bugetare colectate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) în prima luna a anului în curs s-au situat la 19,73 miliarde de lei, în crestere cu 8,9%, respectiv 1,62 miliarde de lei, fata de ianuarie 2017, când s-au consemnat 18,11 miliarde de lei, informeaza,…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Veniturile guvernamentale din taxele de mediu in statele membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 364,4 miliarde de euro in 2016, comparativ cu 296,5 miliarde de euro in 2006, iar in aceasta perioada ponderea taxelor de mediu in totalul taxelor si contributiilor a scazut de la 6,4% in 2006 la…

- In anul 2017, veniturile totale ale bugetului de stat al Moldovei s-au ridicat la 33 miliarde 947,6 milioane de lei, o creștere de 17,5% fața de 2016 sau cu circa 5,07 miliarde de lei. Potrivit Ministerului Finanțelor, ca și anterior, cel mai mare generator de venituri la bugetul de stat a fost Serviciul…

- La finele anului 2017, soldurile mijloacelor banești in conturile bugetului public national comparativ cu inceputul anului, s-au majorat cu doua miliarde de lei și au constituit 6.78 miliarde lei, inclusiv 706,7 milioane lei – la proiecte finanțate din surse externe, releva un raport al Ministerului…

- Moneda nationala îsi va reveni pâna la finalul anului, ajungând aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un…

- ♦ Guvernul a incasat anul trecut 251,8 miliarde lei la bugetul consolidat al statului, cu aproape 30 de miliarde de lei mai mult decat in 2016, dar cu 3 miliarde sub tinta de venituri conform bugetului pe 2017. Nerealizarea se datoreaza in­ca­sarii sub estimari din im­po­zitul pe profit…

- Potrivit Platformei, politica fiscal bugetara nu mai stimuleaza cresterea economica ci mareste dezechilibrele macroeconomice si indatoreaza generatiile viitoare, fara macar a le lasa mostenire o autostrada. Cheltuielile salariale si de asistenta sociala au fost scapate de sub control si au condus…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari, in termeni nominali,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi seara, ca ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa a intarziat publicarea executiei bugetare pentru ca nu vrea sa isi piarda mandatul in sedinta de vineri a CEX PSD, afirmand ca in ceea ce priveste veniturile Misa sta ”prost de tot”. ”Am primit…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- Veniturile la bugetul general consolidat au crescut cu 11% pe primele 11 luni ale anului, pana la 228 miliarde de lei, arata datele Finantelor publicate ieri, iar intrebarea este daca vor atinge tinta de 255 miliarde de lei pentru tot anul. Cu alte cuvinte, iese sau nu bugetul propus la…

- La nivel mondial, bursele au atras in acest an cel mai mare numar de listari de la criza financiara incoace, o redresare a activitatii din acest domeniu in SUA si numarul record de tranzactii realizate de chinezi infirmand temerile ca firmele nu mai sunt la fel de atras de astfel de operatiuni,…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, potrivit Ministerului Finantelor Publice. Faţă de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare din Cernavoda, a incheiat un contract in valoare de 59,92 milioane lei pentru ”utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane – utilizare apa din Dunare” pentru cele doua reactoare ale centralei in anul 2018,…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva va incheia anul 2017 cu o cifra de afaceri mai mare cu 15%, ajungand la 1,853 miliarde de lei si un profit brut de 284,3 milioane de lei, inregistrand o crestere de 67% fata de cifra prognozata pentru anul in curs, a declarat, joi, directorul general al Regiei…

- Premierul Mihai Tudose arata ca bugetul pe 2018 prevede o creștere a veniturilor cu 30,9 miliarde lei pana la 287,5 miliarde lei fața de anul curent. ”Aceasta creștere de venituri se va realiza chiar in condițiile in care in anul 2018 se implementeaza masuri de relaxare fiscala precum reducerea impozitului…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a colectat venituri de 196,58 miliarde de lei in primele 11 luni din acest an, in crestere cu 7% fata de perioada similara din anul precedent, informeaza, luni, institutia. De asemenea, Fiscul raporteaza un grad de realizare de 100% a programului…

- Parlamentul se reunește luni in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. De la ora 10,00 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen. Votul final asupra bugetului…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, vineri, cu 17 voturi pentru si 14 impotriva, raportul asupra proiectului de buget de stat pe 2018. Parlamentarii din comisii au adoptat un amendament in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se…

- Dedeman Bacau, retailerul de bricolaj cu peste 10.000 de angajati, a transmis ca va mari salariile brute ale angajatilor, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, pentru ca veniturile acestora sa nu fie afectate negativ anul viitor. Cea mai mare companie antreprenoriala…

- Dupa dezbaterile din comisiile reunite de buget ale Parlamentului, alesii au adoptat un amendament prin care aloca mai multi bani autoritatilor locale decat se prevedea initial in proiectul de buget pe anul viitor, informeaza Digi24 . Astfel, conform amendamentului, impozitul pe venit ar urma sa intre…