O familie din Olt a inceput cum nu se poate mai rau anul 2019. Ei au ramas fara casa din Draganești-Olt, situata pe strada Bujorului. Tragedia s-a petrecut in noaptea de Revelion, dar, din fericire, nimeni nu era in casa in acel moment, a informat olt-alert.ro . Potrivit unor surse locale, in pericol s-a aflat și locuința unei alte familii care se gasește in aceeași curte. Pompierii au lucrat doua ore La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentelor Caracal și Slatina cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. „La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent,…