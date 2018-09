Stiri pe aceeasi tema

- Inca 9,5 de kilometri din Autostrada Transilvania, pe sectorul Gilau – Nadaselu, judetul Cluj, se deschid vineri circulatiei, dupa ce oficialii CNAIR au facut receptia unui pod peste raul Somes, care face legatura cu sectorul Campia Turzii – Gilau.

- La prereceptia Nodului Gilau, constructorul italian Tirrena Scavi mai avea de completat niste marcaje, parapete si alte chestiuni minore, au adaugat sursele noastre. Anterior, oficialii de la Drumuri au spus pentru Economica.net ca receptia urma sa fie programata cel tarziu in octombrie. Odata cu…

- La tronsonul Campia Turzii - Gilau (ce cuprinde un pod peste raul Somesul Mic si un canal), care face parte din autostrada Brasov - Bors, gradul fizic de executie a ajuns in septembrie la 85%, de la 74% in august. Stadiul financiar a ramas, insa, la 22%. Portiunea are mai putin de un kilometru, iar…

- Podul de la Gilau, de peste râul Someș, este aproape terminat, iar liderii PSD Cluj s-au dus sa îl viziteze. ”În curând se vor finaliza lucrarile la podul de peste Someș, în zona Gilau, construcția urmând sa faca posibila…

- Podul de la Gilau va fi terminat zilele viitoare, iar o data cu acesta se va deschide și traficul spre tronsonul Gilau - Nadașelu. ”Prereceptia Nodului Gilau va avea loc în perioada 10 – 15 septembrie”, a spus Alin Serbanescu, purtatorul…

- Dupa ce tronsonul de autostrada Gilau - Nadașel este terminat de anul trecut, acum Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj anunța ca va fi terminat și podul care sa lege aceste sector de Autostrada Transilvania. Directorul Directiei Regionale de Drumuri…

- ”Cele doua loturi de la capetele autostrazii urmeaza sa fie atribuite de catre comisia de licitatie, sunt in faza finala la evaluarile ofertelor. In buna traditie romaneasca, probabil ca vor exista niste contestatii. Vom cunoaste castigatorul, nu avem garantia ca vom cunoaste chiar constructorul”,…

- Compania de Autostrazi si Drumuri (CNAIR) are planificata pentru luni, 30 iulie, receptia pentru cei 28 de kilometri apartin loturilor 3 si 4 din A10. Cel mai probabil, tot luni, se va deschide si circulatia auto.