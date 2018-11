Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Muntenegrului cu scorul de 1-0 (1-0), marti seara, pe Gradski Stadion din Podgorica, si s-a clasat pe locul al doilea in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, informeaza AGERPRES . The post Fotbal: Romania a invins Muntenegru cu 1-0 si a terminat…

- Site-ul oficial wtatennis.com a anunțat ca finala de la Montreal disputata intre liderul mondial, Simona Halep, și Sloane Stephens (nr. 6 WTA) este cel mai frumos meci al anului 2018.Halep s-a impus in trei seturi, 7-6 (6), 3-6, 6-4, in fața jucatoarei din America. La finalul meciului, Stephens…

- Dinamo s-a impus la limita la Voluntari, 1-0, grație golului marcat de Salomao din penalty in prelungiri, și a urcat pe locul 9 in Liga 1. Victoria favoriților nu i-a "indulcit" prea mult pe fanii dinamoviști, care și-au ironizat jucatorii pe toata durata partidei. Tensiunile au continuat și la finalul…

- Finalul de meci dintre Sepsi și Hermannstadt, scor 1-3, a aprins nervii tuturor. Eugen Neagoe și Alexandru Dandea, fundaș al oaspeților, au avut un schimb aprins de replici. VIDEO AICI! Din spusele antrenorului de la Sepsi totul ar fi inceput inca din timpul meciului, cand fotbalistul lui Hermannstadt…

- Cei 300 de suporteri ai lui FC U Craiova 1948 prezenți la meciul din Liga a 3-a cu CSU Craiova 2, scor 1-1, au fost evacuați in minutul 82 al meciului dupa ce au dat foc parții de stadion in care se aflau. Fanii olteni nu s-au oprit aici și și au continuat scandalul in afara arenei, de aceasta data…

- Invins de Viitorul cu 2-1 pe teren propriu, Flavius Stoican (41 de ani) nu are regrete. E multumit de jocul elevilor sai, spera ca rezultatele vor veni daca se va continua pe aceasta linie si recunoaste ca Horatiu Fesnic nu a gresit cand a dictat repetarea penalty-ului primit de...

- UTA Arad s-a impus in fața rivalei ACS Poli Timișoara, 2-1, și s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei. Un moment ciudat a avut loc in finalul meciului, in minutul 90+4. Ștefan Nanu, antrenorul timișorenilor, a decis sa faca a treia schimbare a echipei sale, deși aradenii erau in avantaj. Cu 25 de…

- Unul dintre micutii admiratori ai superstarului brazilian a reusit sa pacaleasca vigilenta stewarzilor si sa intre pe teren dupa ultimul fluier al arbitrului, iar Neymar i-a transformat ziua in una dintre cele mai frumoase ale vietii.