Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani, locuitor a capitalei a fost reținut și cercetat penal pentru furtul unui automobil din sectorul Rașcani a capitalei. Polițiștii au fost alertați in seara zilei de 5 noiembrie, de un chișinauian in varsta de 52 ani, care a declarat ca i-ar fi fost sustras automobilul de model ,,Dacia…

- Autoritatile locale au probleme cu banii de cand s-au majorat salariile si a fost scazut impozitul pe venit. Acestia solicita ca sumele incasate din acest impozit sa ramana in totalitate in vistieria lor. Discutiile se poarta in acest moment in biroul liderului PSD de la Parlament.

- David Humbries, in varsta de 62 de ani, a murit in timp ce se afla in vacanța in Egipt. Trupul barbatului a fost repatriate in Marea Britanie, dar medicii au descoperit un lucru șocant. Autoritațile de...

- Autoritatile din Egipt au decis condamnarea la moarte a 17 persoane implicate in organizarea a trei atacuri cu bomba asupra unor biserici si a unei sectii de politie in perioada 2016-1017, in cadrul carora peste 80 de persoane au murit, relateaza Euronews.

- Un transport de porci care ar fi trebuit sa ajunga in comuna buzoiana Costești a fost oprit, luni seara, de autoritațile din Vrancea. Potrivit monitoruldevrancea.ro , porcii erau aduși de la o ferma din Ramnicu Sarat și, conform documentelor, trebuiau sa ajunga la șapte persoane din Costești, Buzau.…

- Autoritatile croate ar avea indicii ca Dejan Lovren, unul dintre oamenii importanti ai lui Liverpool, a depus o marturie mincinoasa in procesul unor fosti conducatori ai lui Dinamo Zagreb, club unde s-a format.