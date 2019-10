Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece civili, printre care un copil, au fost ucisi dupa ce o camioneta in care fusese plasat explozibil a sarit in aer langa un autobuz ce transporta recruti ai armatei afgane, in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, a anuntat luni un oficial afgan, informeaza dpa si Reuters potrivit…

- Alte 27 de persoane au fost ranite in atac, care a avut loc in jurul orelor locale 16:00 in orasul Jalalabad, capitala provinciei, a precizat purtatorul de cuvant al guvernatorului, Attaullah Khogyani. Khogyani a adaugat ca ranitii au fost transportati la spitalul din provincie, unii dintre…

- Un atentat cu masina-capcana revendicat de talibani si care viza un imobil al serviciilor de informatii din Qalat, in sudul Afganistanului, s-a soldat cu 10 morti si 85 de raniti, potrivit guvernatorului provinciei Zabul.

- Un atentat cu masina-capcana revendicat de talibani si care viza un imobil al serviciilor de informatii din Qalat, în sudul Afganistanului, s-a soldat cu 10 morti si 85 de raniti, potrivit guvernatorului provinciei Zabul, informeaza joi AFP, citata de Agerpres.

- ATENTAT terorist extrem de sangeros la o nunta. Sunt cel putin 63 de morti si peste 180 de raniti O bomba a explodat sambata intr-o sala de nunți in Kabul, capitala Afganistanului, ucigand 63 de persoane și ranind peste 180. BBC relateaza ca a fost un atacator sinucigaș care a detonat bomba chiar in…

- Cel putin 32 de persoane - în majoritate femei si copii - si-au pierdut viata miercuri dimineata în vestul Afganistanului, dupa ce autobuzul cu care calatoreau a sarit în aer în urma impactului cu o bomba amplasata la marginea

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte peste 25 au fost ranite intr-un atentat comis marti in orasul pakistanez Quetta, potrivit MEDIAFAX.Atacul, comis cu motocicleta-capcana, a vizat un vehicul al politiei parcat in fata unui comisariat", a declarat Mohsin Hassan Butt, seful Politiei…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si 50 ranite in capitala afgana Kabul duminica intr-un atac sinucigas cu bomba si un conflict cu arme de foc la biroul candidatului la vicepresedintie, Amrullah Saleh, a informat guvernul intr-un comunicat luni,