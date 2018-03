Stiri pe aceeasi tema

- Politia a arestat o a doua persoana despre care se crede ca ar avea legaturi cu atacul din localitatea Trebes din Franta in urma caruia au murit patru persoane, conform unei surse citate de Reuters.

- Colonelul Arnaud Beltrame, ofițerul de poliție din Franța care a cerut sa fie cerut sa fie luat ostatic, in schimbul altei persoane, a murit. El fost numit erou de catre presedintele francez Emmanuel Macron.

- Evenimente precum recentul atacul terorist din Franta evidentiaza importanta securitatii in statele europene, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Franței. Romania este alaturi de Franța și de celelalte țari in lupta impotriva terorismului și a radicalizarii. Guvernul iși exprima intreaga compasiune și solidaritate fața de poporul francez și fața de familiile…

- Unul dintre jandarmii raniti de autorul unei luari de ostatici ucis vineri de fortele de ordine in sudul Frantei a luat voluntar locul unui ostatic civil, a precizat ministrul francez de interne, Gerard Collomb, spunand ca este un ''act de eroism'', in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic (SI)…

- Autorul luarii de ostatici din Trebes, in sudul Franței, se numea Redouane Lakdim și avea 26 de ani. Era cunoscut poliției pentru mici infracțiuni dar nu era considerat ca fiind in curs de radicalizare, scrie AFP.

