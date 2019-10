Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de perchezitii au loc vineri dimineata in zona Petricani din Bucuresti. Politistii ii cauta pe cei care sunt suspecti de omorarea unui tanar de 30 de ani in Piata Constitutiei duminica noapte, intr-un conflict violent dintre doua clanuri rivale.

- Un caz socant a avut loc, in urma cu putin timp, in Bucuresti, in Piata Constitutiei din Capitala, in apropiere de Palatul Parlamentului, acolo unde un barbat a fost impuscat mortal.Din primele informatii se pare ca este vorba despre o reglare de conturi in stil mafiot.In urma cu scurt timp, prin apel…

- Reprezentanti din 35 de state membre si partenere NATO au participat, in perioada 17 - 20 septembrie, la Reuniunea bianuala a Comitetului Director al Organizatiei pentru Stiinta si Tehnologie din Alianta Nord-Atlantica, care a avut loc la Bucuresti, informeaza Agerpres Evenimentul a fost organizat…

- Gruparea de handbal feminin CSM Bucuresti a anuntat ca jucatoarea norvegiana Nora Mork a suferit o accidentare grava in Supercupa Romaniei cu SCM Ramncu Valcea si va fi supusa unei interventii chirurgicale la ligamentul genunchiului drept. "Ghinion teribil pentru una dintre cele mai bune handbaliste…

- Bon Jovi și-au incheiat turneul european la București printr-un spectacol colosal. Peste 40.000 persoane s-au bucurat cu fenezie de prezența și marile succese ale artistului care a dat dovada de o sinceritate nemaintalnita și s-a scuzat ca nu a mers totul cum și-ar fi dorit la concertul sau Mulțimea…