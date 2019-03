VIDEO Atac cu mașină-capcană la un hotel din Mogadishu, soldat cu cel puțin 29 de morți și 80 de răniți Bilanțul unui atac sinucigaș desfașurat de gruparea al Shabaab cu o mașina încarcata cu explozibil la un hotel din Mogadishu a urcat la 29 de morți și 80 de raniți, iar la locul exploziei înca are loc o înfruntare armata între luptatorii organizației teroriste și soldații somalezi, transmite Reuters.



&"Potrivit informațiilor de pâna acum, 29 de oameni, în principal civili, au murit, iar alți 80 sunt raniți. Militanții continua lupta dintr-o casa civila de lânga hotel. Numarul morților ar putea sa creasca&", a spus un maior din poliție.



Atacul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

