- Ministerul Muncii pregateste noi modificari la Legea Pensiilor. Astfel, potrivit Ministrului Lia Olguta Vasilescu, cei care nu au cotizat cel putin 10 ani nu vor mai primi pensie. In schimb acestia vor avea statut de asistati sociali. Oficialii intentioneaza sa faca aceasta schimbare pentru a evita…

- O soferita de 32 de ani este anchetata pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit in plin un minor de 7 ani cu masina pe care o conducea. Copilul a aparut brusc in fata autovehiculului, iar femeia nu a mai putut evita impactul.

- ACCIDENT SPECTACULOS in BAIA MARE in urma cu puțin timp. O MAȘINA distrusa și un stalp de curent doborat la pamant. Circulația troleibuzelor pe traseul 54 este blocataFOTO Incredibil – in mai puțin de o luna, intr-o zona cu risc ridicat de accidente pe strada Granicerilor din Baia Mare. Un autoturism…

- Politistii locali, impreuna cu echipa Urbis Serv au intrat de astazi in actiune si au demarat operatiunea de ridicare a masinilor oprite ori stationate neregulamentar. Prima strada pe care s-a actionat a fost Pietroasele, iar soferii se poate spune ca au avut noroc. Asta pentru ca au ajuns la masina…

- Un incendiu produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric la un conductor deteriorat, a mistuit un autovehicul pe strada Targul Nou din Caracal. Evenimentul s-a produs duminica-dimineața, 4 februarie. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Caracal din ...

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11, pe strada Petrolistilor din Boldesti Scaeni. Potrivit IJP Prahova, un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 1,04…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- Un accident cu sase victime, dintre care doi copii, s-a produs joi seara la Brasov, o masina fiind proiectata intr-un grup de pietoni care traversau strada Sase persoane au fost ranite, joi seara, in jurul orei 20.00, in centrul Brasovului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre acestea…

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat, luni, pe un tanar de 23 de ani, din comuna Adamus, judetul Mures, banuit de comiterea unei tentative de furt. In noaptea de 28/29 decembrie 2017, tanarul ar fi patruns, prin efractie, intr-un autoturism parcat pe strada Traian din Alba Iulia, cu scopul de…

- O femeie de 52 ani, din Galati, a condus autoturismul pe strada Radu Negru si, la intersectia cu strada Traian, nu a respectat semnificatia indicatorului "Stop", intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 47 ani, un pasager de 35 ani din aceasta masina fiind ranit. In urma…

- Accidentul a avut loc pe strada Nicolae Iorga din Saveni, in momentul in care femeia, in varsta de 72 de ani, traversa strada prin loc nepermis si fara sa se asigure. Din spusele martorilor, femeia a iesit dintre doua autoturisme parcate, nu s-a asigurat desi ambulanta avea semnalele sonore pornite.Potrivit…

- Dupa ce in noaptea de 21 spre 22 ianuarie a.c, personae inca necunoscute au patruns, prin efracție, forțand cu ranga fereastra unui magazin aparținand firmei Orange, de pe strada Al. Sahia din Cugir, o alta acțiune a hoților s-a petrecut noaptea trecuta(24 spre 25 ianuarie), la alte 3 locații situate…

- Un accident rutier, soldat cu avarierea mai multor autoturisme, a avut loc, azi-noapte, pe strada Aurel Vlaicu, din Cluj-Napoca.Conform primelor informații, un conducator auto nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar la ieșirea de sub podul din cartierul Maraști în strada…

- Soarta crunta pentru o ingrijitoare a Spitalului Județean Tulcea, care a fost calcata de mașina de gunoi. Femeia a vrut sa traverseze strada, insa a fost strivita de șoferul unei mașini de la serviciul de salubritate care nu s-ar fi asigurat cand a dat cu spatele. Accidentul mortal a avut loc, joi dupa-amiaza,…

- O batrana in varsta de 74 de ani a fost accidentata miercuri de o masina, in municipiul Suceava, in timp ce traversa strada neregulamentar. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, in jurul orei 12:45, in timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Academician Vasile Grecu din municipiul ...

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 14/15 ianuarie, un barbat, de 21 de ani,…

- Din cercetari a rezultat ca, în noaptea de 14/15 ianuarie a.c., un barbat, de 21 de ani, din Cașeiu, aflat în stare de ebrietate, ar fi sustras un autoturism de teren, parcat pe strada Aurel Vlaicu, din Dej. Acesta ar fi condus autoturismul pe mai multe strazi din Dej, iar…

- Cititorul nostru spune ca locuiește chiar pe str. Cernauți, unde asfaltul risca sa se prabușeasca in orice clipa, iar șoferii pot sa-și distruga foarte ușor mașinile. Omul spune ca a facut o sesizare la primarie inca din februarie 2017, dupa ce și-a dat seama ca responsabilii din instituția…

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Incident groaznic in Capitala. O mașina a luat foc pe strada Alexandru cel Bun.La fața locului au sosit pompierii și ambulanța. Potrivit informațiilor preliminare, victime nu sunt.Cauza producerii incidentului nu se cunoaște. Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- Mai multi ploiesteni de pe str. Izvoare au sesizat Gazeta de Prahova ca operatorii de salubritate ai Rosal nu au mai trecut sa ridice gunoiul menajer de anul trecut. Mai ales ca a fost perioada Sarbatorilor, inclusiv Revelionul, oamenii au pubelele… full si au stat cu ochii toata saptamana dupa masina…

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un minor din municipiu, ca persoana banuita de furtul unui autoturism lasat de proprietar, neasigurat si cu cheile in contact. Se pare ca minorul a condus autoturismul pe strazile din oras, iar ulterior, dupa ce l-a avariat, l-a abandonat. La data de 04…

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar.Accidentul s-a produs, noaptea trecuta, in apropiere de localitatea Vatra din municipiul Chisinau. Șoferul a refuzat sa ne spuna cum s-a intamplat totul.

- Rusia a inregistrat anul trecut cea mai mare productia de gaze naturale din istorie, pe fondul cresterii livrarilor in Europa si China, dar si planurilor privind cresterea vanzarilor de gaze naturale lichefiate, informeaza Bloomberg. În paralel, producţia de petrol a Rusiei a atins şi…

- Galatiul a stat cateva luni bune fara ca vreo firma sa se ocupe de intretinerea si mentenanta iluminatului public din municipiu din cauza faptului ca licitatiile organizate pentru gasirea unei firme care sa presteze acest serviciu a tot fost contestata si amanata. Redactorii nostri au aflat pe surse…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 17.30, pe strada Liliacului din Navodari. Fetița, in varsta de 6 ani era la colindat cu alți copii, iar in momentul producerii tragediei tocmai ce ieșise din scara unui bloc și apoi direct in strada. La fața locului a ajuns in scurt timp un echipaj medical…

- Detine o avere estimata la 65 de miliarde de dolari, iar fiecare roman areA in casaA cel putin un produs vandut de el. Asta nu il impiedica, insa, sa se imbrace de la second-hand, sa conduca o masina din 1993 si sa zboare la clasa economic. Ingvar Kamprad, fondatorul retailerului suedez de mobila IKEA,…

- Un stalp rupt de un Chevrolet pe strada Niciman, care reprezenta un adevarat pericol, a fost inlocuit miercuri la amiaza. Inca nu s-au stabilit imprejurarile in care masina cu numere de Bucuresti a urcat peste bordura si a lovit stalpul. VEDETI SI: FOTO: O masina a izbit un stalp pe strada Niciman,…

- (update 18:25) Potrivit reprezentanților de la Situații Excepționale, este vorba despre un automobil de model Mercedes. Din primele informații se știe ca a ars motorul și 50 la suta din salonul mașinii. La fața locului a intervenit o autospeciala și din ferecire nimeni nu a avut de suferit. (17:00)O…

- Un barbat de 29 de ani a murit in aceasta dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent intr-un stalp. Accidentul s-a produs la intersectia strazilor Tighina si Sciusev din Capitala.

- O masina a intrat in pietoni, joi, intr-o zona aglomerata din Melbourne, anunta presa internationala. Incidentul s-a soldat cu cel putin 15 raniti. Autoritatile australiene nu au anuntat, deocamdata, daca este vorba despre un accident sau un atac terorist.

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp, in jurul orei 15, pe strada Cantacuzino din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a intrat intr-un TIR parcat pe marginea drumului. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei pentru a stabili cu exactitate imprejurarile…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro.Conform…

- Nu numai Liviu Dragnea are soarta pecetluita. Din punct de vedere politic. Și Ludovic Orban face o greșeala care îi poate fi fatala. Prin care PNL rateaza o mare oportunitate. Coborârea lui în strada înseamna sfârșitul legitimitații protestelor și lipsește principalul partid…

- Pompierii din Tulcea au intervenit, duminica dimineața, pentru a scoate o mașina dintr-o groapa care s-a produs dupa ce o magistrala de apa a cedat și a provocat surparea unei porțiuni de strada și trotuar, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit in jurul orei…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia au depistat un barbat, de 70 de ani, din Mangalia, care a condus un autoturism, pe strada General Dragalina din localitate, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa…

- Incidentul s-a petrecut sambata seara la intersectia bulevardului Brailei cu strada General Alexandru Cernat. Soferul vinovat de producerea coliziunii a intrat pe strada Brailei fara sa acorde prioritate motociclistului.

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe o strada din Urlati, unde un copil a fost acrosat de masina. Baietelul, in varsta de 10 ani, a fost transportat la spital. Din primele informatii, se pare ca baiatul a traversat strada prin loc nepermis. La fata locului…

- Un elev a fost accidentat de un autoturism pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca. Un alt șofer a filmat scena cu camera de bord și a incarcat imaginile pe internet. Pe imaginile surprinse de camera se poate vedea cum doi elevi traverseaza neregulamentar strada și in fuga. In timp ce primul scapa,…

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, în noaptea de vineri spre sâmbata, dupa ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp pe o strada din Galați. Pe rețelele de socializare a aparut informația conform careia mașina avea o viteza de peste 180 de kilometri/ora.…

- O fata de 18 ani a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul a avut loc aseara pe bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitala.La volanul automobilului se afla o șoferița de 30 de ani.

- La data de 29 noienmbrie 2017, in jurul orei 06:15, pe strada Traian Vuia, din municipiul Cluj-Napoca, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. Un tanar, de 23 de ani, din județul Maramureș, in timp ce conducea un autoturism pe strada Aurel Vlaicu a surprins și accidentat o femeie…

- La data de 28 noiembrie a.c. in jurul orei 18.30, politistii din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada A.I. Cuza din municipiu. Un barbat de 38 de ani, din Teius, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra directiei…

- Un agent de vanzari din judetul Mures a reclamat la politie ca, dupa ce a parcat masina pe o strada din vatra Dornei, pentru a manca la un restaurant, din portbagajul masinii i-a fost furata o geanta cu bijuterii din aur. Incidentul s-a produs luni la pranz, in jurul orei 12.00, fiind semnalat de ...

- Premierul Mihai Tudose spune ca protestatarii nu au criticat masurile fiscale luate de Executiv, dar ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, care trebuie sa explice mai bine ca nu scad salariile in sectorul privat, cu atat mai putin la stat. ”Legile justitiei sunt in Parlament, deci…

- DOREL DE LA BARLAD: SOC SI GROAZA O familie din Barlad a trecut , ieri dupa-amiaza, prin clipe de groaza cand, intorcandu-se acasa, pe o strada din cartierul Munteni, mai precis strada Decebal, pe care abia s-a terminat lucrarea de canalizare, s-au trezit ca masina se scufunda cu ei cu tot. Bogdan si…

- Un barbat de 78 de ani nu a mai putut face nimic pentru a evita acrosarea cu masina pe care a o conducea a unui pieton care a traversat drumul national 25 fara sa se asigure. Victima a fost spitalizata pentru a primi ingrijiri medicale.

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, în urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic, în provincia Deir Ezzor din Siria. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate. 12 copii se numara printre victime. „Zeci de persoane au fost ranite si…

