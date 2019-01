​Asistentul Google va putea traduce conversații in timp real din 27 de limbi, inclusiv romana, a anunțat compania la targul CES Las Vegas. Google a adus multe noutați in aplicația Translate in ultimii ani, inclusiv traducere in timp real, dar acum aceasta este lansata și pe asistentul vocal care este utiizat pe multe tipuri de gadget-uri, scrie The Verge.