VIDEO. Ascensiunea lui Liviu Dragnea, pas cu pas

- Gabriel Firea a denuntat "o noua campanie de intoxicare marca Liviu Dragnea", menita doar sa o defaimeze si sa puna in umbra adevaratele probleme ale romanilor, ale bucurestenilor, "si pe care din punct de vedere politic nu a dorit sa le sprijine". "O echipa guvernamentala este analizata de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a continuat miercuri atacul impotriva lui Liviu Dragnea, sustinand, intr-o conferinta de presa, ca liderul PSD a declansat o campanie de defaimare a sa. Firea a sustinut ca, astfel, a fost lansata la adresa ei o “acuzatie diabolica, transmisa in interiorul si exteriorul…

- Momentul Gabriela Firea de simbata, 1 septembrie 2018, a fost vazut ca un moment de revoluție in PSD. Eu nu cred ca asta e semnificația. In PSD nu poate avea loc nici o revoluție. Partidul a fost prins in pinza de paianjen a lui Liviu Dragnea. Nu știu cind va ieși din ea.

- Florin Calinescu a realizat o sesiune LIVE pe contul sau de Facebook, în care a vorbit despre clasa politica de dupa Revolutie si pâna în ziua de azi, precum si despre eforturile depuse de Liviu Dragnea pentru a ramâne la putere.

- USR și partidul lui Cioloș, apel pentru salvarea democrației. Dan Barna și Dacian Cioloș indeamna la unitatea forțelor politice democratice, in fața coaliției PSD-ALDE. ”Ne angajam si va propunem sa folosim impreuna toate resursele si instrumentele parlamentare si civice pe care le avem la dispozitie…

- La aproape 30 de ani de la Revoluție multa lume se plange de absența unui capital romanesc sanatos. Puțin sunt cei care au scapat de nebunia anilor cand Sistemul și sateliții lui faceau legea. Mulți oameni de afaceri romani au infundat pușcariile și și-au vazut afacerile desființate sau preluate…

- Actorul Dragoș Bucur i-a indemnat pe prietenii sai din mediul online sa iasa in strada și sa protesteze. Dragoș Bucur a postat, pe contul sau de socializare, o inregistrare prin care iși indeamna fanii de pe internet sa protesteze in strada. Actorul susține ca, altfel, se va ajunge in aceeași situație…

- Cateva mii de persoane protesteaza, sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de deciziile coalitiei privind justitia care, considera ei, nu fac decat sa il favorizeze pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Protestatarii spun ca vor continua sa vina in piata, pana se schimba ceva.