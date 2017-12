Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar din Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, a fost trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar, urmand a fi judecat de Tribunalul Neamt pentru trafic de influenta. Fostul edil si-ar fi promis interventia la Hidroelectrica in schimbul sponsorizarii echipei de fotbal FC Ceahlaul Piatra Neamt.…

- O campanie sociala extrem de inteligenta, legata de consumul de alcool de sarbatori, a fost lansata in Islanda. ”Ai baut? Cine te va conduce acasa?” este intrebarea care da și numele campaniei. Raspunsul vine intr-o forma grafica de la Poliția Islandeza. Taxiul, poliția, salvarea sau pompele funebre…

- Craciunul are o simbolistica speciala si pentru vedete, nu numai pentru oamenii obisnuiti. Cu atat mai mult cu cat persoanele publice de la noi, care se vor a fi un model pentru cei din jur, au posibilitatea sa cheltuie sume importante pe decoratiunile de Craciun. Daca unele dintre vedetele de la noi…

- Vesti bune vin de aceasta data de la Comisia Europeana! Institutia a notificat oficial Romania in ceea ce privește ridicarea condiționalitații tematice ex-ante privind transporturile (7.1 - Drumuri, 7.2 – Cai ferate și 7.3 – Alte tipuri de transport), potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii,…

- Solicitat sa comenteze daca proiectul de lege privind Casa Regala ar trebui discutat in Parlament in regim de urgenta, Badalau a precizat: „ Ar trebui discutat, mai ales ca am vazut ca in media sunt deja extrem de multi simpatizanti, poate si un referendum vizavi de sistemul asta presedintie-monarhie,…

- Ciprian Marica a tinut sa transmita un mesaj clar in privinta alegerilor pentru presedintia FRF. Fostul atacant de la Schalke si Stuttgart a spus ca nu va candida, pentru ca nu este interesat de acest lucru si in acelasi timp l-a atacat pe medicul Pompiliu Popescu, pe care il acuza ca s-a folosit…

- Soțul Magdei Vasiuliu a facut anunțul in prag de sarbatori, dupa ce prezentatoarea tv a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși anunța fanii cia vrea sa iși transporte cei doi patrupezi, in Italia. Magda Vasiliu a postat un mesaj pe Facebook, unde a cerut ajutorul unui veterinar, pentru…

- Vestea decesului Regelui Mihai I a socat o tara intreaga. Alesii au decis sa decreteze trei zile de doliu national, iar Casa Regala a anuntat cand va fi adus trupul Majestatii Sale in Romania.Citește și: Dupa decesul Regelui Mihai, Gabriela Firea pregatește o schimbare majora! Anunțul facut…

- Juventus Torino a castigat derby-ul cu Napoli, 1-0 pe San Paolo, gratie unui gol semnat de Gonzalo Higuain, si s-a apropiat la doar un punct de echipa lui Vlad Chiriches. Asteptat cu mare interes de fanii lui Napoli, care au epuizat rapid biletele pentru inclestarea cu marele…

- Joi, Angela Merkel, Martin Schulz si Horst Seehofer ( liderul CSU) au avut o intrevedere cu presedintele german Frank-Walter Steinmeier. Potrivit cotidianului Bild, in cadrul acestei intalniri s-a discutat mai multe optiuni de formare a unei noi coalitii guvernamentale, de la formarea…

- Stela Popescu a murit, informeaza Antena 3. Stela Popescu era una dintre cele mai indragite actrite de comedie din Romania. Potrivit primelor informatii a fost gasita moarta in curtea casei. Stela Popescu avea 81 de ani. Casa Regala a Romaniei a decorat-o pe Stela Popescu, iar acum a marcat trecerea…

- Seful diplomatiei de la Phenian se va intalni cu omologul sau cubanez Bruno Rodriguez si cu alti oficiali de la Havana. Potrivit expertilor, aceasta vizita reprezinta o posibilitate pentru Coreea de Nord sa demonstreze, la aproximativ 100 de kilometri de SUA, ca nu este complet izolata de…

- Donald Trump a declarat ca Putin este onest când neaga amestecul Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016, declansând critici virulente din partea politicienilor si a serviciilor secrete. Aflat în turneu în Asia, presedintele american, Donald Trump, s-a întâlnit…

- Vicepresedintele USR Cristian Ghinea a spus ca politicienii șantajeaza Casa Regala. Afirmația lui Ghinea vine in contextul in care Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea au depus la Parlament o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Vicepreședintele…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, in ziua in care CS U Craiova inaugureaza noul "Ion Oblemenco", ca recunoaste drept palmares al clubului toate performantele obtinute intre 1948 si 1991. De la izbucnirea scandalului legat de marca si palmaresul Universitatii Craiova,…

- Giani Kirita a povestit, vineri dimineata, un episod petrecut intr-o benzinarie, la scurt timp dupa ce Cristi Bobar, fostul presedinte al lui Dinamo, l-a acuzat pe fostul fundas ca nu ar fi dinamovist. Fost capitan al echipei din Stefan cel Mare, Kirita si-a facut un obicei din…

- Afirmatia a fost facuta in contextul in care liderul social-democrat a fost intrebat, la o conferinta de presa organizata la Uzinele Dacia, cum comenteaza faptul ca premierul Mihai Tudose ar fi anuntat, dupa intalnirea cu sindicalistii, ca este dispus sa ia in calcul renuntarea la aceasta masura. 'Eu…