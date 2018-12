Stiri pe aceeasi tema

- Debutul cu gol la echipa mare a Romaniei i-a cucerit inima lui Mihai Stoichita. George Puscas a dechis tabela de marcaj in minutul 7 al partidei cu Lituania, iar directorul tehnic al Federatiei a precizat ca atacantul de 22 de ani o sa scrie istorie in fotbalul romanesc.

- S-au implinit 62 de ani de la apariția regele rock'n'roll-ului Elvis Presley in primul sau film ,,Love me tender"! Tot atunci, lumea a ascultat pentru prima oara melodia ,,Love me tender" care a fost și va ramane cea mai frumoasa melodie de dragoste din toate timpurile! Cine iși mai amintește?

- Andreea Antonescu a avut de infruntat o situație destul de neplacuta, dar necesara. Artista a trebuit sa se mute in America pentru o perioada de șase luni și astfel sa se desparta de fiica sa, Sienna. Andreea Antonescu, in varsta de 36 de ani, a fost nevoita sa se mute pentru șase luni in America, acolo…

- Andreea Antonescu a hotarat sa-și continue visul american, mai ales de dragul fiicei sale, care, crede ea, va avea un viitor mai bun acolo. Așa ca face tot ce e necesar pentru a-și pastra rezidența. Andreea a facut cale intoarsa peste Ocean, locul unde s-a stabilit cu soțul ei, Traian Spak, in 2013,…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, vineri seara, dupa remiza echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Muntenegru, scor 0-0, ca acesta nu este debutul pe care il astepta in Liga Natiunilor, precizand ca e greu sa marchezi atunci cand nu nimeresti poarta. "E clar ca nu e debutul pe care il asteptam.…