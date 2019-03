Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Nastase și Ioana Filimon, cele mai bune prietene de la Ferma, s-au certat, fosta soție a lui Ilie Nastase fiind suparata ca Miss Romania i-ar fi spus sa taca. Episodul de miercuri seara din Ferma a fost marcat de cearta dintre Brigitte și Ioana. Catalin Moroșanu a incercat sa o calmeze pe Brigitte,…

- Dupa saptamani intregi de certuri și barfe pe la colțuri, Claudia și Brigitte o sa fie, in sfarșit, fața in fața la duel la Ferma, in ediția de joi seara. Dupa ce Catalin Moroșanu o alege pe Claudia ca prima duelista, aceasta are de ales intre Brigitte și Ioana pentru duel, dar alege sa-și incheie…

- Carmen Negoița a fost eliminata de la Ferma, in urma duelului cu Ioana, Miss Romania 2016 și a facut declarații neașteptate despre experiența traita alaturi de ceilalți colegi. "Pentru mine a fost un consum psihic enorm, care nu cred ca s-a vazut la televizor. Doar cei care traiesc o astfel de experiența…

- Carmen Negoița a fost eliminata din "Ferma", in urma duelului de joi seara, cu Ioana, Miss Romania 2016 și a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a lamurit misterul legat de barbatul pe care l-ar fi imparțit cu Brigitte Sfat. Intr-una dintre ediții, fosta soție a tenismenului Ilie Nastase,…

- Claudia Pavel a izbucnit in urma unei discuții pe care Brigitte Sfat a avut-o cu Silviu Tolu și Ioana Filimon, in care se referea la faptul ca interpreta ar vrea sa il cucereasca pe Remus Boroiu. Aflata in hambar, Claudia a auzit intreaga discuție și a acuzat-o pe fosta soție a lui Ilie Nastase ca…

- Un scandal de proporții s-a iscat la "Ferma", intre Carmen Negoița și Brigitte Sfat. Cele doua s-au certat in fața tuturor, iar totul a pornit de la mancare. In cele din urma, fosta soție a lui Ilie Nastase s-a dat de gol și a facut o dezvaluire surprinzatoare despre Carmen. Mai mult, bruneta nu s-a…

- Episod fierbinte joi, 31 ianuarie, la emisiunea Ferma, difuzata de Pro TV. Jorge și Miss Romania 2016 au fost surprinși in cada. Ioana Filimon, Miss Romania 2016, și cantarețul Jorge, au facut show incendiar joi seara la emisiunea Ferma, de la Pro TV, unde ambii sunt concurenți. "Ioana.... Aseara…