Stiri pe aceeasi tema

- De maine, polițiștii pe motoare revin in trafic! Sunt mai agili și se pot strecura mai ușor in traficul bucureștean. Dupa luni de zile in care nu au mai urcat pe motociclete, polițiștii au inceput astazi cu un antrenament.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, noi atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zone din 17 judete din Transilvania, Moldova si Muntenia, valabile in orele urmatoare, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei, despre incidentele…

- Suspectul de omor calificat Cosmin M.D., in varsta de 21 de ani, era cunoscut in cercurile de apropiați drept „Martorul”. Ar fi fost bine daca faptele sale ar fi confirmat porecla, insa, din pacate, tanarul s-a transformat in autor. In autor al unei crime care va marca pe viața atat familiile celor…

- Cu ocazia unui eveniment rezervat doar pentru dealerii Porsche, care a avut loc la Thermal Club din California la sfarșitul lunii ianuarie 2019, un nou Porsche 911 Carrera S Type 992 a fost prezentat intr-o configurație unica, realizata de catre divizia Porsche Exclusive Manufaktur.Automobilul a fost…

- Un bebeluș de doar doi ani a murit sufocat, medicii neputand sa faca nimic pentru a-l readuce la viața. Cea care l-a ucis a fost propria mama. Cand au ajuns la fața locului, medicii s-au ingrozit de starea micuțului. Jone a murit sufocat, iar corpul ii era fierbinte. Pielea incepea sa i se desprinda…

- Renault a dezvaluit marți primele fotografii și detalii tehnice despre Twingo facelift, care va fi prezentat in fața publicului cu ocazia Salonului Auto de la Geneva de la inceputul lunii martie. Modelul de oraș nu face parte in prezent din gama de modele comercializate in Romania și, cel mai probabil,…

- Șapte judete din nordul si nord-vestul tarii sunt, miercuri, sub avertizare cod galben de vant puternic, care la rafala atinge viteze de pana la 60 de kilometri pe ora, scrie Mediafax.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben pentru judetele Cluj, Salaj,…

- „La steaua care-a rasarit“ este o incursiune in laboratorul de creatie al poetului, prin intermediul manuscriselor lui Mihai Eminescu, editia facsimilata. Acesta este un proiect mai amplu ce se desfasoara in perioada 15 ianuarie – 15 iunie 2019. La actiune au participat alaturi de elevi ai…