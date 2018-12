Stiri pe aceeasi tema

- Casa din Detroit a cantaretei americane Aretha Franklin, care a murit pe 16 august, la varsta de 76 de ani, a fost scoasa la vanzare pentru suma de 800.000 de dolari, potrivit site-ului Associated Press.

- Timp de aproximativ o ora, pompierii din cadrul Detașamentului Alexandria au intervenit, joi, 25 octombrie 2018, pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o casa din comuna Orbeasca de Jos. Evenimentul a fost anunțat pe numarul unic de urgența 112 in jurul orei 10:20, iar fața locului s-au deplasat…

- Alerta in localitatea Blejoi din Prahova. O casa a fost cuprinsa de foc in satul Ploiestiori. La fata locului au fost trimise patru autospeciale cu apa si spuma pentru ca pericolul d extindere la casele din jur este foarte mare. Locuinta a fost cuprinsa in totalitate de flacari imense. Un barbat primeste…

- Echipele de salvare au continuat vineri sa caute supravietuitori pe locul uriasei alunecari de pamant din centrul Filipinelor care a provocat moartea a cel putin 22 de persoane, potrivit unui nou bilant.

- Interul dreapta al Potaissei Turda, Roman Zacaciurin, a suferit o accidentare grava in partida dintre Poli Timișoara și Potaissa Turda, disputata miercuri, 12 septembrie și incheiata la egalitate,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Apartamentele cu doua dormitoare se afla in topul preferințelor bucureștenilor, una din doua persoane dorind sa achiziționeze o astfel de locuința in viitorul apropiat, arata un studio realizat de AFI Europe Romania, in parteneriat cu Unlock Market Research. Printre criteriile de selecție a unui…

- Un incendiu a izbucnit, in cursul acestei dupa-amiezi, la un utilaj agricol, pe DN 7, intre Sebeș și Vințu de Jos, pompierii fiind chemați sa intervina. Inspectoratul pentru Siutații de Urgența (ISU) Alba a anunțat ca pompierii intervin cu doua autospeciale. ”Garda Sebeș intervine cu doua autospeciale…

- Pompierii buzoieni au dezgropat 64 de elemente de munitie pe care un localnic din Sageata le-adescoperit in timpul unor lucrari agricole. Proiectilele au fost distruse intr-un poligon specializat.