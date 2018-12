Stiri pe aceeasi tema

- Liderul partidului ucrainean „Batkivșicina” (Patria – trad. ucraineana), Iulia Timoșenko, ocupa primul loc in topul candidaților pentru președinția Ucrainei, potrivit sondajului realizat de grupul sociologic „Rating”.

- Kremlinul face tot posibilul pentru a schimba conducerea actuala a Ucrainei cu una loiala intereselor Federației Ruse și spera ca va reuși sa faca acest lucru daca nu la alegerile prezidențiale, atunci la alegerile parlamentare din 2019, a declarat miercuri John Herbst, fostul ambasador al SUA in Ucraina,…

- Parlamentul Ucrainei a aprobat, luni seara, decretul presedintelui Petro Porosenko privind instituirea Legii martiale si initiativa de organizare in mod anticipat a alegerilor prezidentiale, informeaza presa de la Kiev, citata de Mediafax. Parlamentul Ucrainei a aprobat, luni seara, decretul presedintelui…

- Omul de afaceri cunoscut ca bucatarul-șef al lui Vladimir Putin pentru activitatea sa de catering pentru Kremlin, Evgheni Prigojin, despre care se presupune ca a ajutat Rusia sa confiște parți din Ucraina, sa schimbe situația in razboiul sirian și ca s-a amestecat in alegerile prezidențiale din SUA…

- Liderii separatisti actuali sunt aratati invingatori potrivit primelor rezultate partiale dupa alegerile organizate duminica in estul prorus al Ucrainei, in pofida criticilor Kievului si Occidentului care au denuntat aceste scrutinuri ca ilegale, comenteaza AFP, conform Agerpres.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca nu crede in sinceritatea lui Liviu Dragnea atunci cand liderul PSD afirma ca ar fi dispus sa-l sustina pe Calin Popescu Tariceanu la alegerile prezidentiale, precizand ca Dragnea doreste sa fie candidatul social-democratilor pentru Presedintia Romaniei.

