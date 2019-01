Stiri pe aceeasi tema

- DSP Buzau a primit rezultatul analizelor in cazul bebelusului decedat la cateva ore dupa ce a fost nascut de o adolescenta, in varsta de 15 ani, confirmata cu gripa. Bebelusul fusese nascut la Maternitatea Buzau. La cateva ore, copilul a decedat. A doua zi, autoritatile din sanatate au primit confirmarea…

- Politia din Bremen, nordul Germaniei, a declarat ca agresiunea careia i-a cazut victima Frank Magnitz a avut loc luni dupa-amiaza in centrul orasului. "Tinand cont de functia victimei, noi credem ca este vorba despre un act motivat politic", a declarat politia, indicand ca serviciile pentru…

- Mihai Gadea, cu ochii in lacrimi, in platoul Antena 3, alaturi de fiica sa! Realizatorul Antena 3 a difuzat un videoclip in care canta fiica sa, Karina- ”Somewhere only we know”, apoi a povestit ca omul care l-a filmat a suferit un grav accident și se zbate intre viața și moarte, potrivit DC news.CRIMA…

- CelebritE:ile de la Hollywood au, uneori, drame pe care le ascund, din respect pentru fanii lor. Drew Barrymore este o actri:E care a trecut prin multe, dar a gEsit puterea sE meagrE mai departe "i sE-" ducE via:a intr-o zonE mai frumoasE.

- Dupa ce a nascut in mare secret, o celebra actrita din Romania si-a facut curaj si l-a prezentat fanilor pe micutul ei. Andreea Gramosteanu, cunoscuta pentru rolul jucat in serialul "Mondenii", Andreea Gramosteanu a adus pe lume un copil perfect sanatos in luna iulie a acestui an.

- Locatarii unui bloc de pe strada Unirii din Cluj-Napoca au montat un drapel urias de 10 metri pe fatada cladirii. Istoria traieste in aceste familii prin intermediul unui bunic, parinte sau frate, ale caror povesti de pe front te fac sa te cutremuri si sa-ti fie rusine de usurinta cu care sacrificiul…

- Oana Roman este una dintre cele mai indragite vedete de la noi, scrie wowbiz.ro. Ea si-a dorit foarte mult o familie si in urma cu patru si jumatate a adus-o pe lume pe fiica ei Isa. In urma operatiei de cezariana ea a ramas cu probleme de sanatate si a suferit mai multe interventii chirurgicale.…

- Natașa Raab a fost internata zilele trecute in spital, din cauza unor probleme de sanatate. Actrița a vorbit despre Florin Busuioc, dupa ce acesta a suferit un infarct la Craiova. „Vreau sa va spun ca nu aș vrea sa vorbesc foarte multe. Este ardelean de-al meu, actorii dupa 50 de ani incepem sa platim…