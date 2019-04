Stiri pe aceeasi tema

- ​Chelsea a reușit sa modifice tabela pe finalul disputei cu Slavia, de la Praga, golul lui Marcos Alonso ducând formația londoneza cu un pas mai aproape de semifinalele Europa League. Confruntarea s-a disputat pe "Sinobo Stadium", în prezența a 17.484 de spectatori. Slavia…

- Valencia si Chelsea au obtinut victorii in deplasare, joi, in prima mansa a sferturilor de finala ale Europa League la fotbal, in timp ce Arsenal si Benfica s-au impus la diferenta de doua goluri in partidele de acasa. Valencia a facut un pas mare spre semifinale, prin victoria cu 3-1…

- La sediul UEFA de la Nyon are loc azi, de la 14:00, tragerea la sorți pentru sferturile și semifinalele Europa League. Arsenal, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Napoli, Valencia, Villarreal, Benfica și Slavia Praga sunt cele 8 formații care sunt calificate in sferturile Europa League. Acestea vor fi repartizate…

- Arsenal Londra, Benfica Lisabona, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga si Villarreal s-au calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce in cursul serii reusisera acest lucru si Chelsea, Napoli si Valencia.

- Joi au loc partidele din returul optimilor de finala ale Europa League. Arsenal și Sevilla vor avea misiuni dificile in cautarea calificarii in sferturi, dupa ce nu au facut cele mai bune partide in tur. "Tunarii" sunt nevoiți sa caștige la cel puțin doua goluri in fața francezilor de la Rennes (1-3…

- ​Joi vor avea loc 15 partide din 16-imile Europa League, dupa ce meciul dintre Fenerbahce și Zenit (scor 1-0) a dat start spectacolului înca de marți seara. Lazio (echipa lui Radu Ștefan) și Sevilla se vor întâlni în cel mai ofertant duel al serii, în timp ce Arsenal și…