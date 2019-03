Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate israeliene au anuntat luni ca au inceput sa loveasca ”tinte teroriste Hamas din intreaga Fasie Gaza”, la cateva ore dupa ce o racheta trasa din teritoriul palestinian a lovit o locuinta de langa Tel Aviv.

- Armata israeliana a acuzat luni miscarea islamista Hamas ca ar fi autoarea tirului cu racheta provenind din Fasia Gaza, in urma caruia sapte persoane au fost ranite usor la nord de Tel Aviv si a anuntat trimiterea de intariri la granita cu Fasia Gaza, relateaza AFP si Reuters. 'Suntem…

- Update Haaretz relateaza ca șase persoane au fost ranite în dimineața zilei de luni dupa ce o locuința din centrul Israelului a fost lovita de o racheta lansata din Fâșia Gaza. Armata israeliana a confirmat localizarea lansarii din Gaza. Poliția transmite ca locuința…

- Armata israeliana a efectuat vineri 100 de lovituri asupra pozitiilor detinute de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, ca riposta la tirurile cu rachete dinspre enclava palestiniana in directia regiunii Tel Aviv in seara zile de joi, incidente survenite intr-o perioada cu riscuri ridicate, potrivit…

- Doua rachete din Fașia Gaza au fost lansate, joi seara, spre Tel Aviv, cel mai mare oraș din Israel, a raportat armata israeliana, noteaza The New York Times. Una dintre rachete a aterizat intr-o zona deschisa, iar cea de-a doua a fost interceptat de sistemul de aparare antiracheta al Israelului, a…

- Un militant Hamas a fost omorât marți în Fâșia Gaza în bombardamentele descrise de armata israeliana ca represalii, dupa ce un soldat ar fi fost ranit în urma unui protest violent la granița cu Palestina, relateaza Reuters. Un soldat israelian a fost ușor ranit în…