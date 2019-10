Stiri pe aceeasi tema

- Incidente violente au avut loc, marți, in partida desfașurata intre Olympiacos și Bayern Munchen, scor 0-3, din Youth League, potrivit Mediafax.80 de fani greci au invadat terenul cand Bayern Munchen conducea cu scorul de 4-0. In minutul 84, suporterii greci au aruncat cu torțe și au coborat…

- Sase suporteri ai echipei Bayern Munchen si un agent de paza au fost raniti in violentele care au avut loc, marti, la meciul de UEFA Youth League cu Olympiacos, disputat in Grecia si arbitrat de Marius Avram potrivit news.roPotrivit L’Equipe, in minutul 84, cand oaspetii conduceau cu 4-0,…

- Meciul din Youth League, dintre Olympiakos U19 și Bayern Munchen U19 a fost oprit timp de jumatate de ora in minutul 84, dupa ce huliganii greci au intrat pe teren. In minutul 84 al meciului arbitrat de Marius Avram, aproximativ 30 de fani greci mascați au intrat pe teren cu bate și torțe, atacandu-i…

- FCSB - Dinamo s-a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1). Partida a fost intrerupta zece minute in prima repriza din cauza incidentelor. "In baza art. 82.2. si 3.a si c., raportat la art. 83.2.d din RD, se sanctioneaza clubul FC Dinamo cu o penalitate sportiva de 10.000 lei; In baza art. 83.7…

- Mai mulți suporteri ai lui FCSB au intervenit și au ajuns in zona galeriei dinamoviste, astfel ca bannerul n-a mai ajuns pe gazon. In același timp pe teren au intervenit stewarzii, iar in peluza au ajuns jandarmii. Incidentele au durat cateva minute bune și totul s-a rezolvat dupa ce peluza…

- Atacantul Florin Andone a debutat in Liga Campionilor, in meciul pe care echipa lui, Galatasaray Istanbul, l-a disputat, marti, pe teren propriu, cu PSG, in grupa A. Turcii au fost invinsi cu 1-0. Andone a intrat pe teren in minutul 64, in locul olandezului Ryan Babel. In meciul vedeta al serii, Bayern…

- Echipa masculina de handbal a Universitații Craiova a avut o misiune ușoara contra formației CSU Poli Timișoara. Elevii lui Catalin Popescu s-au impus clar, scor 41-28, in partida susținuta duminica, la pranz, in Sala „Ion Constantinescu” din Valea Vlaicii. Partida a contat pentru etapa a 3-a din Divizia…

- Partida de vineri dintre FC Unirea Dej și CS Minaur Baia Mare, disputata vineri, 13 septembrie, a fost una cu ghinion pentru un jucator al oaspeților. In urma unui contact mai serios dintre doi jucatori, arbitrul a solicitat intervenția ambulanței pe Stadionul Municipal Dej. In scurt timp, echipajul…