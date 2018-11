In perioada 15 – 18 noiembrie, Penitenciarul Iași, prin Serviciul Educație și Asistența Psihosociala, organizeaza in premiera - Conferința naționala de educație penitenciara „Reeducare prin tortura versus reeducare prin cultura”. Organizarea manifestarii se deruleaza pe parcursul a patru zile, in perioada 15 – 18 noiembrie 2018 și constituie un bun prilej de a aduce impreuna […] The post [VIDEO] Aradul, prezent la conferința „Reeducare prin tortura versus reeducare prin cultura” appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .