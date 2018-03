Stiri pe aceeasi tema

- Armata Arabiei Saudite a anuntat, luni, ca rebelii huthi din Yemen au lansat sapte rachete catre Arabia Saudita, omorând un cetatean egiptean ce locuia în Riad, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, citat de Mediafax.

- Aproximativ 75% din cetatenii francezi vor ca presedintele Emmanuel Macron sa opreasca exportul de arme in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, care sunt implicate in razboiul din Yemen, arata un sondaj publicat luni de institutul YouGov, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Una dintre rachete lansata de rebelii huthi din Yemen a vizat aeroportul international din apropierea capitalei saudite, insa aceasta a fost interceptata de sistemele de aparare ale Arabiei Saudite. Turki al-Malki, colonel al Armatei saudite, a precizat ca alti doi egipteni au fost raniti…

- Arabia Saudita a interceptat, luni, o racheta deasupra capitalei Riad lansata de catre rebelii huthi din Yemen ce viza aeroportul international din apropierea capitalei saudite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- La baza de lansare a Hwasong-15, prima racheta care poate lovi Statele Unite, s-a observat, cu ajutorul satelitilor, ceva neobisnuit. Era vorba, asa cum s-a dovedit, ca langa locul de lansare a fost construit un sanctuar dedicat armei.

- O serie de imagini realizate din satelit arata ca in Coreea de Nord s-a inceput construirea unor monumente pe locurile din care au fost lansate ultimele rachete balistice intercontientale. Imaginile au fost publicate de un al James Martin Center for Nonproliferation Studies, scrie Newsweek. Cele doua…

- Mohammad bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite efectueaza, incepand de miercuri, o vizita oficiala la Londra. In prima zi a fost primit de Regina Elizabeta a II-a la Buckingham Palace și apoi s-a intalnit cu premierul Theresa May. Vizita lui bin Salman a fost primita cu manifestații in capitala…

- Compania Aerostar SA din Bacau este pe punctul de a ajunge furnizor de piese pentru radarul sistemului de rachete Patriot produs de compania americana Raytheon. Asta dupa ce firma americana a emis o cerere de oferta catre Aerostar SA. Partenerii americani au cerut mai multe informatii despre piese…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters."Daca…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters.…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". Au fost 276 de voturi „pentru” și doua voturi „contra”.Proiectul…

- Claudiu Manda, șeful Comisiei pentru controlul SRI a facut, marți, o serie de precizari, dupa audierea lui Tariceanu in Comisia SRI. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul Roman de Informații pentru a afla daca nu cumva s-a comis un…

- Coalitia coordonata de SUA a lansat, joi, atacuri impotriva fortelor regimului condus de Bashar al-Assad, ca reactie la o ofensiva a militantilor regimului sirian, iar in urma acestora au murit peste 100 de sustinatori ai regimului de la Damsc, a anuntat Armata SUA, relateaza CNN.

- Lituania acuza Rusia ca a amplasat in enclava Kaliningrad rachete capabile sa transporte ogive nucleare, in conditiile in care relatiile dintre Moscova si Occident se afla la un nivel minim dupa sfarsitul Razboiului Rece, scrie AFP.

- Fortele de aparare saudite ''au interceptat'' luni o racheta balistica trasa de catre rebeli houthi dinspre Yemen in directia orasului Khamis Mushait, situat in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei de state arabe condusa de Arabia Saudita, transmite AFP. Colonelul saudit…

- Orientul Mijlociu iși ține din nou respirația, dupa ce Arabia Saudita a interceptat o racheta balistica lansata de rebelii din Yemen. Ținta rachetei ar fi fost o zona foarte populata din regat. In viziunea arabilor, implicarea Iranului este evidenta, crescand tensiunile dintre cele doua puteri regionale.

- Fortele de aparare saudite afirma ca au interceptat luni o racheta lansata de rebelii Houthis din Yemen in directia orasului Khamis Mushait, in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei, citat de AFP.

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rusesc in estul provinciei Idlib (nord-vestul Siriei) si l-au ucis pe pilot, care a reusit sa se catapulteze, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite EFE. OSDO a mentionat ca avionul, un model Suhoi 25, a cazut…

- Rusia a raspuns imediat dupa doborârea avionului militar în Siria, cu un tir de rachete care a lovit regiunea și a ucis zeci de rebeli, potrivit cifrelor oferite de oficialii de la Moscova.

- Racheta de tip Falcon 9, a fost lansata cu succes in spațiu. Aceasta apartine companiei aerospatiale SpaceX si este destinata pentru a extinde raza de supraveghere NATO. Totodata, are si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice asupra membrilor aliantei.

- Phenianul a spus cu certitudine ca Statele Unite se afla in raza de actiune a acestor ICBM-uri, dar nu a demonstrat totusi ca sistemul lor de directionare, de exemplu, poate rezista conditiilor de zbor ale unui sistem balistic, la mai multi kilometri altitudine, a afirmat adjunctul sefului Statului…

- Ancheta din Hawaii deschisa dupa ce localnicii au primit pe telefoane, pe 13 ianuarie, mesaje in care erau avertizati sa se adaposteasca pentru ca o racheta balistica se indreapta spre insule, cu precizarea ca nu este vorba despre un exercitiu, arata ca avertismentul fals nu a fost unul accidenatal,…

- Coreea de Nord intentioneaza sa expuna zeci de rachete balistice in cadrul unei parade care va avea loc pe 8 februarie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna scrie CNN, citand doua surse diplomatice, transmite News.ro.

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a precizat ce…

- Luptele s-au intensificat joi, in orașul Taiz, in Yemen, dupa atacurile aeriene conduse de coaliția saudita asupra rebelii Houthis.Coaliția condusa de Arabia Saudita a efectuat raiduri aeriene asupra pozițiilor Houthi, inclusiv asupra centrului local de comanda al acestora.

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte zece au fost ranite dupa ce rachete lansate din Siria au cazut miercuri seara în orasul turc Kilis, în ceea ce pare a fi o riposta a gruparilor insurgente kurde la operatiunile armatei turce.

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte zece au fost ranite dupa ce rachete lansate din Siria au cazut miercuri seara in orasul turc Kilis, in ceea ce pare a fi o riposta a gruparilor insurgente kurde la operatiunile armatei turce.

- Ministerul Apararii continua achiztiile de miliarde de euro pentru inzestrarea Armatei. Dupa ce a semnat un contract de peste 800 de milioane de euro pentru 227 de transportoare blindate Piranha, acum MApN negociaza cumpararea de sisteme de rachete HIMARS si corvete pentru Marina.…

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au afirmat luni ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor in Golful Persic, au "interceptat" doua dintre avioanele lor civile, acuzatii respinse de autoritatile de la Doha, transmite AFP. In aceasta escaladare intre cele doua tari, Qatarul a acuzat in ultimele…

- Florian Walter discuta frecvent cu Emil Boc, in perioada in care omul de afaceri se pregatea sa se mute cu totul la Petrolul, se arata in cateva stenograme publicate de ziardecluj.ro. Interceptarile au fost facute in dosarul deschis de DIICOT pe numele lui Florian...

- Un propulsor auxiliar al unei rachete spatiale chineze, Long March 3B, a cazut si explodat lânga cladirile din orasul Guanxi, din sud-vestul tarii, spre socul localnicilor si al martorilor. În dimineata zilei de vineri, racheta Long March 3B a fost lansata din Centrul…

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat…

- Un avion de vanatoare detinut de coalitia condusa de Arabia Saudita, care efectua operatiuni militare impotriva rebelilor huthi, s-a prabusit, duminica, in Yemen, din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Un avion saudit al coalitiei militare angajate in conflictul din Yemen s-a prabusit duminica din cauza unei "defectiuni tehnice", fara a face victime, au indicat coalitia si o agentie de presa saudita, citate de AFP. Aparatul "a suferit o defectiune tehnica si s-a prabusit (...) intr-o…

- Un avion de lupta al coalitiei conduse de Arabia Saudita a fost doborat de miscarea rebela yemenita houthi, duminica, in provincial Saada din Yemen, relateaza presa internationala.Potrivit postului Al Arabiya, cei doi piloti au supravietuit impactului, scrie news.ro. Postul al-Massirah,…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Arabia Saudita a interceptat, vineri, o racheta balistica, in apropierea granitei cu Yemen, la doar cateva ore de cand rebelii huthi au anuntat ca au lansat un nou atac, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Compania Raytheon a primit din partea Pentagonului un contract pe 2 ani in valoare de circa 634 milioane dolari pentru productie si furnizare de sisteme de rachete aer-aer cu raza medie de actiune (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles - AMRAAM), printre cumparatorii acestora fiind si Romania.

- Racheta a lovit o cladire situata in localitatea Shaar HaNegev, in sudul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Haaretz.Alte doua rachete lansate din Fasia Gaza, teritoriu aflat sub controlul miscarii islamiste Hamas, au fost interceptate de sistemul antibalistic israelian…

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Potrivit raportului, in loviturile aeriene care au avut loc marti asupra unei piete populare din provincia Taiz (sud-vest), cel putin 54 de civili, inclusiv opt copii, au fost ucisi si alti 42 - raniti. De asemenea, tot marti, in cursul unei lovituri aeriene care a avut loc asupra unei…

- Schimbarea ministrului Apararii Nationale, modificarea Legii privind organizarea si functionarea MApN, semnarea contractelor pentru achizitia sistemelor Patriot, desfasurarea in Romania a exercitiilor militare internationale Noble Jump si Saber Guardian si participarea militarilor romani in premiera…

- Secretarul american al Trezoreriei Steven Mnuchin a anuntat marti sanctiuni impotriva a doi oficiali nord-coreeni, despre care afirma ca ar coordona programul de rachete balistice al Phenianului. Conform anuntului lui Mnuchin, este vorba despre Kim Jong Sik si Ri Pyong Chol, carora nu le vor mai…