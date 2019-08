VIDEO | Aproape 50 de persoane transportate într-o dubiță de marfă: ”CFR Călători sunt amatori pe lângă ăsta” Un clip in care se vede cum poliția oprește o dubița de transport marfa și da jos din aceasta in jur de 50 de persoane a devenit viral pe rețelele de socializare. Din imagini se vede cum dubița cu numere de inmatriculare de Covasna este oprita de poliție intr-o parcare și șoferului i se cere sa deschida partea din spate pentru a da jos pasagerii aflați inauntru. Ceea ce nu se aștepta nimeni este sa vada ca din mașina au coborat rand pe rand in jur de 50 de persoane. Aceștia spuneau ca merg la munca și i-au reproșat polițistului ca a oprit mașina. Peste 500.000 de internauți au vizionat clipul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

