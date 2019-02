Stiri pe aceeasi tema

- Un urs de aproximativ 500 de kilograme a dat tarcoale Spitalului din Miercurea Ciuc, acesta fiind filmat in timp ce se plimba nestingherit prin zona. Dupa aproximativ o jumatate de ora, animalul a fost gonit jandarmi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Oamenii s-au strans in fața Instituției Prefectului Valcea joi, incepand cu orele 14.30. Acestia au protestat in semn de solidaritate cu bebelusul de numai 1 an si o luna, Ayan Mutu, care a fost diagnosticat la Valcea cu laringita acuta, dar in urmatoarea zi a fost transferat la Bucuresti. Pe drum…

- La ultima conferinta de presa de anul trecut, directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, dr. Andrei Tomescu, a tinut sa sublinieze ca unitatea spitaliceasca pe care o reprezinta si-a imbunatatit politica de utilizare judicioasa a antibioticelor si astfel s-a pus mare accent…

- Peste 70 de persoane au protestat sambata in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea, pentru a le cere atat medicilor de la Pediatrie, cat si conducerii unitatii spitalicesti sa raspunda pentru copilul de un an, internat o zi, care a...

- Ministrul Sanatatii a anunțat ca inspectorii Directiei de Sanatate Publica Dambovita fac joi verificari in cazul bebelusului care a decedat la Spitalul Judetean din Targoviste. Politistii din Dambovita au fost sesizați, miercuri seara, de tatal bebelușului care a murit in sectia de Terapie Intensiva…

- In jur de 40 de persoane care au trait si au lucrat in apropiere de turnurile gemene cand teroristii le-au daramat in urma cu 18 ani au murit incepand din septembrie de o maladie legata de 9/11, desi au supravietuit celui mai ingrozitor atac terorist din istoria Statelor Unite, scrie New York Daily…

- Medicii Eugen Tieranu si Paul Trasca sunt cei care l-au operat pe Busu, scrie Adevarul.ro. Alaturi de ei a fost si dr. Emilia Goanta, medic electrofiziolog. Operatia a durat 10 minute si a decurs foarte bine. Cel care a implantat stentul a fost cel mai tanar dintre medici, Eugen Tieranu, 30 de ani,…