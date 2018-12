Stiri pe aceeasi tema

- Informația momentului pentru șoferii din Romania dupa ce a ieșit la iveala faptul ca actualul cod rutier ar putea sa fie modificat in mod drastic! Ce amenzi sunt prevazute și ce trebuie sa afle șoferii?

- Intr-o carte scrisa de sfintii parinti in anul 1359 este prezis viitorul, scrie virale.ro. Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, in "Gromovnic din batrani" apar previziuni pana in anul 2058, astfel ca cine o detine se poate considera norocos. Citeste si Frig de crapa pietrele in toata…

- HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC: Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o afacere…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a modificat structura subiectelor de examen la Bacalaureat 2019 si Evaluare 2019, la Istorie, Limba Romana si Matematica. Incepand de vara viitoare, aproape jumatate din...

- Se spune ca horoscopul are puterea de a arata chiar și cele mai ascunse secrete ale unei persoane sau destinul pe care il va avea, in funcție de data nașterii. Iata care sunt zodiile ce se bucura de protecție divina in anul 2018!

- Banca Naționala Romana vine cu schimbari majore pentru romanii care doresc sa iși faca un credit. "Conform noilor prevederi, nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta. Gradul total de indatorare se determina ca pondere a obligatiilor…

- Narcis Raducan a recunoscut ca a discutat cu Marian Copilu, care a recunoscut ca va merge din nou la CFR Cluj pe postul de președinte executiv. Daniel Stanciu și Bogdan Mara vor merge și ei la campioana Romaniei, in timp ce lui Iuliu Mureșan i s-a propus postul de președinte onorific. "Da, vine Marian…

- Eugen Teodorovici a vorbit despre o reforma complexa in cadrul sistemului bugetar, ce are rolul de a demite oamenii care nu muncesc si a-i rasplati pe cei care trag din greu. Citeste in continuare principalele titluri din presa de astazi, 10 octombrie.