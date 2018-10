Stiri pe aceeasi tema

- Revenit in tara dupa parcursul senzational de la Basel, Elvetia, unde doar Roger Federer l-a putut opri din drumul spre trofeu, Marius Copil a dezvaluit mesajul-invitatie primit de la marele campion elvetian la finalul partidei de duminica.

- Iosif Rotariu, fostul internațional roman, a analizat evoluția "tricolorilor" in remiza cu Serbia, 0-0, din Liga Națiunilor. "Am vazut o naționala care a incercat sa scoata un egal și asta a și reușit. Am fost dominați clar dupa eliminarea lui Gabi Tamaș. Ma bucur ca n-am pierdut și am obținut acest…

- ♦ Bancile au in continuare cele mai mari detineri de titluri de stat emise pe piata locala, respectiv 47% din total ♦ Detinerile fondurilor de pensii private au fost in ascensiune si au ajuns la 18,5%, fata de 17% la inceputul anului 2018.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca sunt ministri care refuza sa semneze documente și nu pot ramâne în Guvern. ”Doamna premier va veni cu un set de propuneri, generat de analiza ei. Asta va fi sigur dupa referendumul pentru familie si va…

- Viorel Caunei, un arbitru din județul Prahova, i-a salvat viața fotbalistului Marco Constantinescu, in timpul unei partide desfașurate ieri la nivel județean, anunța sportcampina.blogspot.ro.

- Platforma de plati internationale si schimb valutar Akcenta, primul fintech intrat pe piata din Romania, a ajuns la tranzactii de peste 300 de milioane de euro anual pe plan local. Astfel, cea mai mare institutie de plati din Europa Centrala, a ajuns sa deserveasca peste 2.400 clienti persoane juridice…

- Cetațeanul roman de origine libaneza Mohammad Murad, cunoscut ca fiind cel mai mare investitor din turismul romanesc, a provocat emoții serioase in mediul politic atunci cand, pe nepusa masa, in prezența ministrului Turismului și a șefilor PSD din teritoriu, a anunțat ca va candida la primaria orașului…