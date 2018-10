Stiri pe aceeasi tema

- Richard Branson, fondatorul Virgin Group, a suspendat un proiect de investitii in valoare de 1 miliard de dolari convenit cu Arabia Saudita, in urma disparitiei unui jurnalist al publicatiei Washington Post, Jamal Khashoggi, potrivit unui articol publicat de New York Post, citat de MarketWatch.Branson…

- Mai multe companii de media si-au anuntat retragerea de la o conferinta din Arabia Saudita privind investitiile, manifestandu-si astfel indignarea fata de disparitia ziaristului saudit Jamal Khashoggi, care a fost vazut ultima oara pe 2 octombrie, cand intra in consulatul tarii sale din Istanbul. Reuters…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…

- Autoritatile turce au cerut sa perchezitioneze consulatul saudit din Istanbul, la sase zile dupa disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce s-a deplasat la reprezentanta diplomatica, informeaza luni postul NTV, citat de AFP. Solicitarea a fost transmisa ambasadorului…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca urmarește personal cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Erdogan a declarat pentru reporteri ca autoritațile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat sambata "toate partile sa inceteze imediat ostilitatile" in Libia si sa se conformeze armistitiului incheiat in trecut sub egida Natiunilor Unite", relateaza AFP. Antonio Guterres "condamna continuarea violentelor in interiorul si in jurul…