Stiri pe aceeasi tema

- Acum ca Antonia si Vincenzo Castellano sa pregatesc sa semneze actele de divort, frumoasa artista si Alex Velea se pregatesc de... nunta! Se pare ca Alex Velea stie deja cum vrea sa faca cererea in casatorie, semn ca s-a gandit de nenumarate ori pana a gasit scenariul perfect.

- 'Este lupta intre Liviu Dragnea, intre disperarea unui presedinte de partid de a tine monolit un partid care ii serveste intereselor dumnealui, in detrimentul unor oameni care vor sa duca la bun sfarsit niste programe pentru cetateni. Imi asum ceea ce stiu, oricum viata mea in PSD este o chestiune…

- Un șofer din Marea Britanie a incercat sa-și transforme mașina sa, un Renault Megane - in valoare de aproximativ 1.000 de lire sterline (1.156 euro), intr-un autoturism de lux, mai precis Mercedes. Acesta a luat grila si emblema de la un Mercedes și le-a amplasat pe un Renault Megane din 2008. Autoturismul…

- Ana Maria Mircea si Alex Velea se casatoreau in 2009, iar patru ani mai tarziu, in 2013, cei doi s-au decis sa isi separe drumurile, iar divortul a fost inevitabil. Artistul si-a refacut viata alaturi de Antonia, cu care are doi baieti, iar mulatra s-a axat foarte mult pe cariera. Tanara si-a finalizat…

- Inevitabilul s-a intamplat! Alex Velea și Antonia vor fi separați in noaptea dintre ani deoarece au agenda incarcata cu diverse concerte. Noul an o va prinde pe Antonia in Bucuresti, unde va susține un concert in Piata Constitutiei si apoi la o sala de evenimente. Din pacate, ea nu se va intalni cu…

- Antonia le-a facut o surpriza fanilor in aceasta seara, cand a lansat single-ul „Matame”, o piesa in engleza și spaniola in colaborare cu Erik Frank. “Surprissse! «Matame» feat. Erik Frank. Enjoy! (n.r.: Surpriza! «Matame» feat. Erik Frank. Bucura-te!)” este mesajul postat de “soția” lui Alex Velea…