- Andreea Balan este cunoscuta, mai ales in ultimii ani, drept o vedeta care spune pe șleau ce gandește, insa nu este tot timpul apreciata pentru acest lucru. Intr-o postare recenta, cantareața a descris exact cum e viața de vedeta, pentru cei care uita deseori ca unii oameni muncesc in fiecare clipa…

- Dupa ce a slabit zeci de kilograme, Monica Anghel s-a afișat cu o noua ipostaza in fața fanilor sai, iar aceștia au fost foarte incantați de imaginea pe care o abordeaza cantareața. Artista a reușit sa ”topeasca” foarte multe kilograme, iar dupa ce a ajuns la silueta dorita, a inceput sa se transforme…

- Gabriela Cristea a fost foarte dezamagita de o scena la care a fost martora in tramvaiul 41 zilele trecute. Vedeta a declarat ca barbații nu mai știu sa fie gentlemani cu femeile. Dezamagita, prezentatoarea a povestit in emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars ca lucrurile nu stateau așa in trecut. …

- A trecut prin foarte multe in viatE, iar problemele au fEcut-o pe Andreea Marin sE ii ajute xi pe altii. Vedeta a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, in care a vorbit despre lectiile de viatE importante pe care le-a invEtat, dar xi despre relatia cu logodnicul sEu.

- Roxana Ciuhulescu a ales sE combine douE dintre cele mai importante evenimente din via:a ei, in aceea"i zi. Vedeta TV este entuziasmatE de nu mai poate, iar fix acest lucru a fEcut foarte u"oarE organizarea acestora.

- Cristina Ich a fEcut o gafE monumentalE in aeroport. Vedeta se afla chiar in avion in momentul in care a fost prinsE in fapt, iar ceea ce a urmat este total amuzant. Norocul Cristinei este cE prin felul sEu de a fi, prin ce a pEtit, nu a fEcut decat sE le provoace un ras copios prietenilor virtuali.

- Viața unui artist nu este presarata numai cu lucruri bune. Uneori, oboseala și stresul iși spun cuvantul și oricat de mult ar incerca artiștii noștri sa ascunda acest lucru, mai este nevoie și sa rabufneasca. Andra le-a transmis, astazi, un mesaj destul de apasator fanilor.