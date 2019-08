Stiri pe aceeasi tema

- Afisele cinematografelor din SUA sunt dominate in acest weekend de thrillerul de actiune "Angel Has Fallen", comedia "Ready or Not", documentarul "Miles Davis: Birth of the Cool", filmul de drama "Jawline Fiddler: A Miracle of Miracles" si comedia cu iz rusesc "Give Me Liberty", potrivit site-ului…

- Ramașițele Focșaniului vechi ies la iveala aproape la fiecare construcție noua ridicata in centrul municipiului. Lucrarile care se efectueaza pentru construcția gardului de la Catedrala Ortodoxa „Nașterea Maicii Domnului și Sfanta Cuvioasa Parascheva“ au scos la suprafața beciurile din subteranul municipiului.…

- Un numar de 28.023 de locuri de munca la nivel national sunt disponibile, luni, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), care preia datele transmise de agentii economici privind locurile de munca vacante, informeaza agentia. Din numarul total al locurilor de munca vacante,…

- Azi-noapte (vineri spre sambata-n.r.), in jurul orei 02.45, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au urmarit un autoturism de pe raza localitații Urechești pana pe strada Valcele din municipiul Focșani. Conducatorul auto, in varsta de 30 de ani, din oraș Odobești, nu a oprit la semnalele polițiștilor,…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 15 iunie, ora 12 – 16 iunie, ora 23 Fenomene vizate: disconfort termic, manifestari de instabilitate atmosferica Vremea va fi calduroasa, izolat caniculara in regiunile vestice și sudice. In orele amiezii…

- Aseara, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca in jurul orei 20.40, un barbat, de 39 de ani, din comuna Dumitrești, sat Lastuni, ar fi fost lovit cu un cuțit in zona abdominala, de un alt barbat, din aceeași localitate.…

- Inca de la momentul aderarii la Uniunea Europeana, factorii implicați in sectorul de apa și canalizare din Romania și-au conjugat eforturile in sensul conformarii cu directivele europene din acest domeniu. Unul dintre elementele cheie pentru indeplinirea acestui obiectiv face referire la gestionarea…

- Un prim trailer al superproductiei „Angel Has Fallen”, cu Gerard Butler in rolul principal, a fost dat publicitatii, informeaza Press Association. Starul scotian reia rolul agentului secret service Mike Banning in cea de-al episod al francizei, dupa „Olympus Has Fallen” si ‘London Has Fallen”. Trailerul…