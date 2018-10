Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, democratul Andrian Candu, ofera un interviu in exclusivitate pentru „Adevarul”, in care vorbeste despre ultimele evenimente politice de la Chisinau, dar si despre alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a anuntat joi, 18 octombrie, ca democratii vor sa organizeze un referendum national privind includerea in Constitutie a sintagmei „integarea europeana este vectorul de dezvoltare al tarii”. Decizia democratilor vine dupa ce fractiunile parlamentare ale PLDM…

- Desi dezamagirea UE in partidul de la guvernare este fracturata in mod ireversibil, aceasta mentine comunicarea pe aspectele operationale de implementare a Acordului de Asociere, si a celor circa 150 de proiecte pe teritoriul tarii, inclusiv in autonomia gagauza si in regiunea transnistreana, scrie…

- CHIȘINAU, 3 sept – Sputnik. Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați se va întruni miercuri, 5 septembrie, în ședința, unde va analiza propunerile de modificare a Codului Electoral al Republicii Moldova. Potrivit declarațiilor membrilor comisiei, aceste modificari se vor…

- CHIȘINAU, 2 sept – Sputnik. Deputații de la Chișinau ar putea vota unele modificari la Codul Electoral al Republicii Moldova pâna la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Aceste modificari se vor referi în mare parte la agitația electorala. © Sputnik / Miroslav Rotari…

- CHIȘINAU, 27 iul – Sputnik. Data alegerilor parlamentare din Republica Moldova va fi stabilita la ședința de astazi a Parlamentului. Informația a fost oferita pentru Sputnik Moldova de surse din Parlament. Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați se va întruni,…