- Oana Matache mai are putin si aduce pe nume cel de-al doilea copil! Mama ei, Gina Matache, a venit in platoul emisiunii "Star Matinal de Weekend" si a facut dezvaluiri savuroase despre sarcina fiicei sale.

- Fiecare roman a auzit macar de un om care a fost ajutat de Gigi Becali. Afaceristul a facut numeroase fapte bune atat in fata camerelor de luat vederi, cat si in spate, fara sa stie nimeni. In editia de astazi a emisiunii de la Antena Stars, Star Matinal de Weekend, Andrei Stefanescu a facut o confesiune…

- Simpaticul prezentator de la ''Star Matinal de Weekend'', de la Antena Stars, a trecut prin clipe delicate, in urma cu cateva zile. Fiul sau, Ayan, s-a imbolnavit, iar Andrei Ștefanescu și Antonia, iubita sa, au fost nevoiți sa renunțe la vacanța pe care și-o programasera.

- Andrei Stefanescu s-a intors din Asia. A stat in Sri Lanka si India o luna si jumatate si a infruntat cu greu toate dificultatile! Invitat la emisiunea "Xtra Night Show", co-prezentatorul sezonului 2 "Asia Express" vine cu povesti uimitoare din timpul filmarilor.

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa de Click! la un salon din Capitala, unde dupa ce si-a schimbat culoarea parului si chiar s-a uscat singura cu foehnul, fara fite de diva, a demarat in tromba la volanul noii sale masini, un Range Rover Sport, negru, in valoare de 100.000 de euro. Bianca Dragusanu,…

- Weekend-ul acesta, pentru al doilea an consecutiv, Gina Pistol și-a serbat ziua de naștere in timpul filmarilor pentru “Asia Express”. De data aceasta, Gina a petrecut alaturi de vedete și de colegi in Mumbai, oraș ce face parte din traseul celui de-al doilea sezon “Asia Express”, Drumul...

- ”Asia Express” este un reality show ce duce aventura la un alt nivel, iar acest lucru este valabil și la capitolul culinar. Aflați in India, pentru filmarile celui de-al doilea sezon, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu marturisesc ca inca nu au reușit sa se obișnuiasca cu rețetele exotice ale acestei…

- Timp de un an, Adora a stat departe de scena și nu a mai scos nicio piesa, insa nimeni nu a știut ce probleme are artista. Aceasta a vorbit pentru prima oara despre cel mai greu moment din viața ei. Adora, o artista de la noi, si-a pierdut tatal in urma cu cateva luni. Acesta a suferit de o boala cumplita…