- CHIȘINAU, 10 iun - Sputnik. Președintele Igor Dodon a semnat decretul privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova. ”În scopul asigurarii securitații naționale a Republicii Moldova și pentru abordarea în regim de urgența a problemelor stringente…

- Andrei Nastase a capitulat in fata PAS si a cedat functia de speaker Partidului Socialistilor din Moldova. Decizia de ultima ora a fost anuntata acum cateva minute, dupa sedinta Consiliului Național Politic al Platformei DA. Stirea se actualizeaza.

- Un barbat de 50 de ani, din Bogdanești, are dosar penal, dupa ce s-a urcat baut la volan și a ajuns cu mașina intr-un șanț. S-a intimplat ieri, in jurul orei 17.00, pe DN2, la Bunești. Barbatul le-a spus polițiștilor ca a intrat cu partea dreapta a mașinii pe pietriș, a derapat ușor și a […]

- Unei femei i s-au furat bani in timp ce era la o nunta in municipiul Bistrița, chiar de catre unul dintre nuntași. Barbatul este acum cercetat pentru furt. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat un barbat de 38 de ani, din Bistrița, banuit…

- Sambata la pranz o patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea a identificat pe DJ 178B din comuna Satu Mare un moped al carui conducator, la vederea echipajului de poliție, a virat brusc stanga pe un drum comunal neclasificat și care, ulterior, nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor,…

- Polițiștii din Dolj au deschis un dosar penal și fac cercetari pentru loviri și alte violențe, precum și pentru folosirea fara drept a unor obiecte periculoase, dupa ce șase persoane au ajuns la spital duminica noaptea, in urma unui conflict spontan in fața unui bar din Bratovoești, conform Mediafax.Poliția…

- Un barbat din Bucuresti s-a ales cu dosar penal in judetul Alba dupa ce a condus, baut, o masina pe drumul judetean din Ponor. A fost oprit in trafic marti, in jurul orei 21.45, de politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Aiud. Barbatul, de 38 de ani, din municipiul Bucuresti, conducea un autoturism,…