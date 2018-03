VIDEO / Andrei Gheorghe a murit! Ultimele imagini cu el

Stiri pe aceeasi tema

- ANDREI GHEORGHE A MURIT. Realizatorul radio TV a decedat la varsta de 56 de ani trupul neinsuflețit al acestuia fiind descoperit de ingrijitorul vilei sale din Pipera, luni noaptea. Andrei Gheorghe locuia singur, fiind divorțat de mai bine de doi ani de cea de-a doua soție. Aparea destul de rar in public,…

- Andrei Gheorghe a murit // Cunoscutul jurnalist Andrei Gheorghe a murit luni, 19 martie 2018. Avea 56 de ani. În noaptea de luni spre marti, a fost data publicitatii cauza decesului fostului jurnalist.

- Cel mai recent scandal in care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a ramas pana in ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorita felului sau de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. In ultimul scandal in care a fost implicat,…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a fost gasit mort, in aceasta seara, in locuința personala, a șocat intreaga presa. Fanii se afla și ei in aceeași situație, dar chiar și in aceste momente, cu un zambet in colțul gurii.

- Vestea ca Andrei Gheorghe a fost gasit mort, in aceasta seara, in locuința personala, a șocat intreaga presa. Fanii se afla și ei in aceeași situație, dar chiar și in aceste momente, cu un zambet in colțul gurii.

- La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta Andrei Gheorghe era nascut la 14 ianuarie 1962, la Lipetk, in Rusia. (news.ro)

- Andrei Gheorghe a murit. Direct, de multe ori folosind limbaj licențios, Andrei Gheorghe spunea ce avea de spus. Andrei Gheorghe a fost acuzat ca, la intr-o emisiune de la Radio Romania Actualitați, a jignit ascultatorii. Aceasta avea sa fie ultima mare controversa legata de omul de radio care nu se…

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator ar fi fost gasit mort in baie. Cauzele decesului nu sunt clare in acest moment, insa mai multe echipaje ale poliției Ilfov se afla la locuința acestuia. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- Acrobatul Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, statul Florida, informeaza BBC."Intreaga familie Cirque du Soleil este in soc si devastata", se arata intr-un comunicat, potrivit News.ro. Citește și: Imagini spectaculoase -…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita...

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa. Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. “Cu profunda tristete…

- Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara și sculptorița. Vestea trista a decesului Getei Caragiu a fost aflata in urma unui comunicat de presa…

- Imagini desprinse parca din filmele de groaza, familii distruse si constiinta incarcata. Cam asa s-ar putea descrie pe scurt accidentele rutiere mortale. La Iasi, din pacate, au loc destul de multe accidente grave. Chiar daca politistii sunt mai tot timpul pe strazile din judet si incearca sa stopeze…

- Este vorba despre Ronnie Prophet, unul dintre cei mai apreciați cantareți de muzica country din Canada. Ronnie a fost și un reputat om de televiziune in anii 70, cand a fost gazda mai multor show-uri de varietați de mare succes de peste Atlantic.Prophet s-a stins la varsta de 80 de ani și a…

- Politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. Un baimarean de 38 de ani, care se deplasa cu o bicicleta dinspre Sacalaseni spre Baia Mare, in momentul in care a intrat in localitatea Catalina a fost surprins si accidentat de un autoturism…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Vestea ca Davide Astori, capitanul echipei de fotbal Fiorentina, a incetat din viața subit la 31 de ani a șocat o lumea fotbalului. Iar dispariția lui fulgeratoare a lasat multe semne de intrebare, mai ales ca el iși facea frecvent analize medicale. In cadrul unui interviu, purtatorul de cuvant al Fiorentinei…

- A murit printul Serban Cantacuzino. Descendent al unei vechi familii boierești romanești, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat activ in restaurarea…

- IMAGINI SOC si GROAZA la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare. Un BARBAT a sarit de la ETAJUL X. A MURIT pe loc.FOTO Un barbat aflat in vizita la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare a sarit, sambata, de la etajul 10. Barbatul a murit pe loc. Sambata, barbatul a urmarit cand personalul medical…

- Inocencio Arias Garcia, 50 de ani, agent al poliției locale, a facut stop cardiorespirator langa stadionul San Mames, inaintea meciului pierdut de Bilbao contra celor de la Spartak Moscova, scor 1-2, și a decedat la spitalul Basurto. Violența a atins cote extreme. Se știa ca Bilbao va fi asediat de…

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati…

- Vestea ca Elena Basescu este insarcinata in șase luni și ca va deveni mama pentru a treia oara a cazut ca o bomba in peisajul monden romanesc. Mai mult decat atat, pare-se, sarcina pe care o are mezina familiei Basescu a facut ca relația ei cu actual ei iubit, Catalin, sa devina mai buna ca niciodata.

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj, pe DJ 592.In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de…

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite.

- A fost unul dintre cei mai tari lautari din Romania, a avut sute de spectacole, a cantat cu ”spuma” lautarilor! Vestea a cazut ca un trasnet, George Pascu a decedat vineri! Avea 58 de ani! A

- O indragita cantareata de muzica populara din Gorj a murit, vineri (9 februarie). Mariana Maracine Pitigoi a pierdut lupta cu o boala nemiloasa care a rapus-o. Potrivit apropiatilor, artista s-a stins din viata pe patul de spital. Trupul neinsufletit al solistei va fi depus la capela Sisesti, sambata…

- Imagini de coșmar in urma unui accident in Jilava, județul Ilfov. Un barbat de 47 de ani a murit, dupa ce a fost spulberat de o mașina. Omul mergea in vizita la niște rude care locuiesc in apropiere. Pietonul a traversat neregulamentar intr-o zona slab iluminata. Șoferul nu a avut cum sa-l evite și…

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, unul dintre cei mai vechi si apreciati jurnalisti, a pierdut lupta cu viata la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Vestea a venit ca un soc pentru toata lumea. Cauza decesului nu a fost facuta publica. A

- Imagini infioratoare in urma unui accident in Oraștie, județul Hunedoara. Trei oameni au murit, sambata, pe Drumul național 7, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Accidentul a avut loc la ieșire din Oraștie spre Romos, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal, informeaza Mediafax.ro . Vezi galeria…

- Barbatul a aflat ca avea leucemie cu puțin timp inainte de a-și uni destinul cu cel al Adinei Calin, iubita sa. In urma veștii, mii de oameni din toata țara s-au mobilizat pentru a strange 150.000 de euro pentru tratametul tanarului. Insa, din pacate, Florin Racoare a pierdut lupta…

- Sotia cantaretului Paul Young, Stacey, a murit la varsta de 52 de ani, dupa doi ani de lupta cu o forma agresiva de cancer. Vestea a fost data de catre familie, printr-un comunicat public. „Cantaretul Paul Young a anuntat, astazi, ca sotia sa, Stacey Young, din pacate, a murit dupa o lupta…

- Vestea ca Elena Udrea ar fi insarcinata a provocat o adevarata rumoare in lumea buna a politicii romanești, chiar daca, ulterior, ea a negat acest lucru. Ajunsa insa la 44 de ani, cea mai cunoscuta blonda a politicii romanești pare sa simta nevoia sa aiba un moștenitor alaturi de iubitul și logodnicul…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a reacționat prompt la vestea ca senatorul UDMR Verestoy Attila a murit.„Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR…

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- Paul Bocuse, legendarul bucatar francez, care a reprezentat cu onorare tradițiile culinare ale țarii sale in intreaga lume a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb.

- Un autovehicul-platforma s-a rasturnat chiar la intrarea intr-una dintre cele mai mari societați comerciale din oraș. Un tanar a murit, iar alți doi sunt raniți. Accidentul a avut loc pe centura de est a Ploieștiului, la una dintre porțile platformei de utilaj petrolier Teleajen, scrie libertatea.ro…

- Un tanar de 21 de ani din satul Crihalma, student la Cluj Napoca, si-a pierdut viata, duminica, intr-un grav accident rutier petrecut in judetul Mures. Aflat la volanul unui autoturism, Alexandru Stefan Schiopea a depasit o coloana de masini pe linie continua, in curba. Vestea accidentului care…

- Dolores O’Riordan, solista trupei Cranberries, a murit la doar 46 de ani. Vestea a fost data de un purtator de cuvant al familiei ei. Acesta a transmis doar ca decesul a survenit, luni, la Londra, scrie The Associated Press. Vom reveni cu amanunte Post-ul Dolores O’Riordan, solista trupei Cranberries,…

- Cinci oameni au murit, printre care si un minor, iar altii doi au fost raniti dupa ce doua masini s-au tamponat .Tragedia s-a produs cu cateva minute in urma in raionul Anenii Noi pe traseul Chisinau-Bender.Potrivit Politiei, in accident au fost implicate doua automobile.

- Este doliu in lumea televiziunii! Cunoscutul transgender Rebekah Shelton s-a stins din viata la varsta de 32 de ani. Conform thesun.co.uk, nu este inca stiuta cauza mortii. Transgenderul a jucat in anul 2009 in show-ul de televiziune „Big brother” si a devenit cunoscut datarita schimbarilor de aspect…

- Moarte-soc in lumea filmului. Un actor care a facut furori inntr-un serial de succes a murit la doar 36 de ani. Vestea teribila a fost data de mama actorului. Aceasta a spus ca fiul sau a decedat in somn, marți noapte, la Chicago. De asemenea, corpul neinsuflețit al marelui actor a fost gasit de iubita.…

- Mercedes-Benz a prezentat noul sistem de infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) in cadrul Consumer Electronics Show din Las Vegas. Noua generație Clasa A o sa beneficieze de serviciile acestui sistem.

- IMAGINI – Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul…

- Accident mortal in sensul giratoriu de la intersectia Soseaua Borsului cu strada Uzinelor, din municipiul Oradea. Un angajat al Politiei de Frontiera a murit. O femeie, pasagera in masina, este grav ranita. ...

- Cunoscutul cineast, Gerald B. Greenberg s-a stins din viata vineri la varsta de 81 de ani. El a fost cel care a realizat unul dintre cele mai reusite accidente de masina din istoria cinematografiei.

- Ancuta Carcu, cunoscuta sub numele de S3xy-PRM-ista, de pe vremea cand facea politica, si-a pierdut in aceasta dimineata fratele. Toni Carcu avea 36 de ani si si-a pierdut viata intr-un tragic accident petrecut in localitatea Santa Ponsa, in apropiere de Mallorca, Spania. Conform presei locale, romanul…