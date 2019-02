Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu și-a facut, de curand o operație de micșorare a sanilor, pentru a-i avea fermi și micuți, ca de adolescenta. Vedeta se simte cum nu se poate mai bine dupa intervenția chirurgicala suferita iar astazi a venit cu forțe proaspete in platoul emisiunii „Agenția VIP”.

- Una dintre cele mai excentrice apariții de la masa juriului "Bravo, ai stil!" a facut dezvaluiri interesante intr-un interviu acordat revistei VIVA! Vedeta a marturisit ca timp de opt ani a facut parte dintr-o corporație. Raluca Badulescu a vorbit despre inceputurile excentricitații sale "Sunt o persoana…

- Marilena Chelaru a fost de curand invitata lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii „Agentia VIP” unde a vorbit despre o experienta facinanta despre viata si moarte. Vedeta a vorbit despre cum reuseste sa comunice cu parintii decedati prin intermediul viselor.

- Bianca Dragușanu este mai fericita ca niciodata in compania lui Alex Bodi. Vedeta a postat o fotografie pe contul ei de Instagram, in care apare la cina in Turcia, cu Alex Bodi. Cei doi sunt zambitori și se simt perfect unul in compania celuilalt. Bianca Dragusanu si Alex Bodi, din nou impreuna.…

- O apariție misterioasa, venita parca din alta lume, scheletul din Coco a facut senzație in randul vedetelor din platou. Fiind catalogat ca un barbat frumos și bine facut, doamnele au dat mai multe indicații, dar fara sa se apropie de adevar. Se pare ca in spatele unui machiaj atat de reușit și un costum…