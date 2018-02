Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut cele mai hot imagini cu focoasa Andreea Sasu. Romanca fierbinte care a fost iubita lui Philipp Plein. Ravisanta bruneta a ridicat tot publicul in picioare la emisiunea "Ghiceste Varsta" din Italia.

- Ștefan Radu a jucat luni, in infrangerea cu Genoa, al 300-lea meci pentru Lazio in toate competițiile. Infrangere, dar toți se inclina in fața lui: "A fost cel mai bun. A luptat cel mai mult. Atent, rau, lazial". Marți, 30 ianuarie, Ștefan Radu a sarbatorit 10 ani la Lazio. ...

- Un tânar de 24 de ani a fost batut crunt de doi gealați la cererea fostei iubite, care a asistat la toata scena. Barbatul a fost ademenit și dus la un bar din Turda, cu un taxi, de cei doi agresori, de 22 și 40 de ani, cel mai tânar fiind fost partener…

- Dupa ce Adelina Pestrițu a anunțat ca este insarcinata, fostul ei iubit, artistul Speak pare sa fie de-a dreptul impresionat de ceea ce se petrece cu bruneta cu care s-a iubit atat amar de vreme. Mai exact, aflat in studioul de inregistrari, Speak a primit vestea cum nu se putea mai bine. ”Ma bucur…

- Procurorii au reusit, joi, sa o audieze pe tanara de 28 de ani care l-a impuscat pe politistul din Olt. Fata le-a spus ca totul a fost o joaca si ca ii pare rau pentru ce s-a intamplat. Iubitul ei este acum in coma profunda la spitalul din Craiova. (VEZI SI: EXCLUSIV. Primele imagini cu politistul din…

- Mesajul afișat de un șofer pe luneta unui Logan. Un sofer din Chisinau, Republica Moldova, și-a aratat oful, intr-un mod inedit, pe autoritațile care ar fi trebuit sa intreține arterele rutiere, pline de gropi. Astfel, pe luneta autotursimului sau de serviciu, conducatorul auto a scris cateva versuri,…

- Doi ieseni au fost arestati in Italia dupa mai bine de trei luni de la momentul la care ar fi ucis o romanca, in fata copilului ei de nici un an.Cei doi suspecti in varsta de 18 ani si 19 ani ar fi ucis o romanca intr-o localitate de langa Palermo, Cerda, pe 9 octombrie 2017.

- O românca a fost pacalita de o vrajitoare, în Italia. Convinsa ca vrajile și magia o vor scapa de deochi, tânara de 33 de ani i-a platit unei vrajitoarei din Ladispoli suma de 15.000 de euro, ca sa-i citeasca viitorul. Tânara stabilita în Italia a luat legatura…

- Florin Oprea, militarul care și-a ucis iubita intr-un coafor din Titu, a mai fost cercetat penal pentru acte de violența, in 2011. Atunci, barbatul ar fi șicanat in trafic mașina in care se aflau fosta soție și iubitul acesteia. Militarul a franat brusc in fața mașinii fostei soții, Mihaela Oprea, a…

- Florin Oprea, are 36 de ani si este plutonier la o unitate militara. Martorii spun ca a intrat în salon si s-a napustit asupra tinerei si a înjunghiat-o. Apoi a fugit pe strada si s-a urcat într-un taxi.

- Una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, Paula Chirila și-ar fi dorit sa fie make-up artist in cazul in care nu ar fi fost atat de apreciata de public. Fosta prezentatoare TV ne-a marturisit ca sta extrem de bine nu doar la partea practica, ci și la teorie. In timp ce multe femei ajung sa nu…

- Carabinierii din Paterno, Italia, l-au arestat Vasile Diaconu, un roman acuzat de violare de domiciliu, sechestrare de persoana și vatamare corporala. Romanul, in varsta de 27 de ani, ar fi facut parte dintr-un comando compus din șase persoane, inarmate cu bate, cuțite și șurubelnițe, care, pe 16 septembrie…

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american.

- Mircea Badea are o relație de ani buni cu Carmen Bruma, impreua cu care are și un copil. Puțina lume știe ca celebrul prezentator a trait o adevarata poveste de dragoste alaturi de alta femeie, inainte sa o cunoasca pe Carmen Bruma.

- Diana si Aurel de la" Insula iubirii" au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Fostii concurenti au vorbit despre parerile pe care le aveau unul despre celalalt, iar la un moment dat s-au si sarutat in platoul unei emisiuni tv. Printre altele, i-au…

- Mircea Badea are o relatie de mai multi ani cu Carmen Bruma, insa despre povestile de dragoste din trecut ale prezentatorului TV nu se cunosc prea multe. Inainte sa o cunoasca pe actuala partenera, jurnalistul s-a iubit timp de sapte ani cu o tanara care se numeste Diana Duhanov. A

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- O românca a murit tragic în Italia la câteva ore dupa ce le-a urat copiilor ei ”La mulți ani” de Sf Ioan pe pagina sa de Facebook. Cristina Constantin din Cotnari și-a pierdut viața în urma unui accident rutier petrecut într-un orașel din Italia. Românca…

- In varsta de 42 de ani, Schulz a organizat spectaculoasa cerere in casatorie in timpul concertului pe care il sustinea in Los Angeles de Revelion. Iubita lui a publicat imediat imaginea cu fericitul moment pe pagina sa de Facebook, urand tuturor un an nou fericit si declarand ca 2018 a inceput…

- Razbunare ca in filme! Un tinar moldovean, fiind certat cu iubita sa, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera pentru a lua masurile ce se impun in privința acesteia. Cazul a fost semnalat astazi, 4 ianuarie 2018, in punctul de…

- Un tanar moldovean a hotarat sa se razbune pe concubina sa, cu care era in conflict. Astfel, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera. Cazul a fost semnalat pe 4 ianuarie, in punctul de trecere Sculeni, se anunța intr-un comunicat…

- Scene dramatice, marti seara, in Italia, localitatea Mellilli, provincia Siracusa. Satula de neintelegerile dintre tatal și mama sa, o copila de numai 14 ani a decis sa recurga la un gest e...

- Gheorghe Gheorghiu a revenit in Romania la mai putin de o luna de la scandalul cu fosta iubita, Mariana Calfa. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu artistul care s-a intors din Canada, ca sa faca sarbatorile acasa. (CITESTE SI: DECLARATII IN EXCLUSIVITATE. N-a mai suportat acuzatiile…

- Desi pe parcursul emisiuniii a afisat imaginea unei femei care este devotata iubitului Bogdan Ionut Ginceanu, lucrurile s-au cu totul diferit in viata de zi cu zi. Andreea Alb se iubeste cu Bogdan, fostul fotbalist al formatiei FC Botosani, de aproape doi ani, este escorta de lux in strainatate si…

- FINALA X FACTOR 2017. In urma cu trei ani, Nicoleta Nuca era in locul italianului nostru avand aceleasi emotii si speranta ca va castiga marele premiu. In aceasta seara, cei doi au reusit sa duca totul la un alt nivel cu piesa "Runnin'".

- Nici bine nu s-au impacat, ca deja apar probleme in cuplu. Potrivit apropiaților, n-a durat mult pana Justin Bieber a calcat stramb și a dezamagit-o pe Selena Gomez! Dar ce s-a intamplat, mai exact? Relatie in 3? Bieber a contactat-o pe Hailey, deși de-abia s-a impacat cu Selena Gomez Ei bine, chipurile,…

- O britanica are un plan cel puțin bizar cu cenușa mamei sale. Ea vrea sa o manance la masa de Craciun, alaturi de preparatele preferate ale mamei sale. „Este singurul lucru care ma face sa rezist primului Craciun fara ea”, a spus Debra Parsons, in varsta de 41 de ani. Debra Parsons și-a pierdut mama,…

- Tanara romanca, moarta in Italia dupa ce si-a pierdut locul de munca. Frumoasa Ana Maria a fost gasita fara suflare chiar de tatal ei, spanzurata in baie O romanca, in varsta de doar 19 ani, si-a pus capat zilelor, in Italia, dupa ce si-a pierdut locul de munca. Ana Maria Ciponea a fast gasita…

- Sofia Richie, fosta iubita a lui Justin Bieber, a avut o apariție de șoc pe plaja din Miami. A purtat un costum de baie care a lasat la vedere anumite detalii inime, spre deliciul barbaților din jur.

- Ecaterina Bursuc avea 44 de ani si era din din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava. Tanara locuia si muncea de mai mult timp in Carmagnola, in Italia. Femeia a facut un accident vascular cerebral, in timp ce era pe strada, si a intrat disperata intr-un bar sa ceara ajutor.

- Salvatore Pierluca, tanarul de 23 de ani din Italia, care a ajuns in Romania datorita unui banuț romanesc gasit intamplator in buzunar, a marturisit de la inceput ca se simte norocos.

- Philipp Plein a sters-o definitiv din viata lui pe Andreea Sasu si pare mai indragostit ca niciodata de actuala lui iubita, Morgan Osman. Creatorul de moda s-a pozat in pat gol in pat cu iubita, intr-o ipostaza in care nu a facut-o cu niciuna dintre romance.

- Iubita lui Mr. Pink este și femeie de casa, nu doar… vedeta. Monica Gabor și-a facut singura curațenia de sarbatori, in imensa vila in care locuiește. Monica Gabor traiește visul american, de aproximativ patru ani, de cand a parasit țara natala, pentru un trai mai bun peste hotare. Norocul i-a suras…

- Fosta iubita a lui Tudor Chirila, in public la Vocea Romaniei. Este vorba despre Andreea Raicu. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, cu puțin timp iniante de inceperea show-ului, vineri seara, de 1 decembrie. Andreea Raicu a fost prezenta in platoul Vocea Romaniei, in cea de-a treia gala…

- De mai bine de 14 ani, Andi Moisescu formeaza un cuplu solid cu frumoasa Olivia Steer. Insa, inainte de a o cunoaște pe Olivia, Andi a avut o relație de cinci ani cu o femeie care, acum, este milionara in euro. Mirela Bucoviceanu și Andi Moisescu au devenit un cuplu de Ziua Indragostiților, pe 14 februarie…

- Trei interpreți din R. Moldova au reușit sa treaca de etapa LIVE-urilor la conscursul „Vocea Romaniei” de la Pro TV și merg mai departe in competiție. Dupa ce saptamana trecuta Smiley l-a ales pe Octavian Casian, ieri inca doua basarabence s-au alaturat celor 16 concurenți care vor participa la emisiunile…

- Potrivit unui comunicat transmis joi seara de MAE, consulul oficiului Bari care s-a deplasat in regim de urgenta in localitatea Lamezia-Terme, unde s-a intalnit cu romanca si cu reprezentanti ai politiei locale. In prezent, femeia este internata, sub supraveghere, intr-o unitate sanitara si beneficiaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat joi seara, privind cazul femeii sechestrata timp de 10 ani în Italia, ca, în regim de urgenta, consulul oficiului Bari care s-a deplasat în localitatea Lamezia-Terme, unde a avut

- E cunoscut faptul ca Simona Halep are o relatie speciala cu Ion Tiriac, dar aflam ca omul de afaceri este mai mult decat un sfatuitor pentru liderul mondial! Tiriac este un idol pentru Halep, sportiva fiind data de gol de o fotografie pe care si-a facut-o in propria locuinta din Bucuresti. …

- Fosta jucatoare americana de tenis Chris Evert a vorbit pentru site-ul WTA despre potentialul Simonei Halep. Ea a spus ca românca n-a câstigat un mare turneu în 2017 din cauza ghinionului, dar ca situatia nu se va repeta în 2018.

- Geanina Manea, cea care seamana izbitor, a vorbit in platoul "Agenția VIP" despre relatia pe care a avut-o cu Petru Mircea si despre o posibila impacare dintre care ar putea avea loc intre cei doi.

- “Beyonce de Romania” trece prin momente cumplite. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a fost la un control medical, a aflat ca are mai multi noduli si ca este suspecta de cancer. Pentru a treia oara! A

- Andreea Sasu i-a spus din nou ”Pa-pa” lui Philipp Plein si se jura ca, de data asta, despartirea e definitiva. Romanca a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, adevaratul motiv pentru care ea si celebrul designer au decis sa puna punct relatiei pentru totdeauna. ( VEZI…