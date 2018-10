Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea parintilor de adolescenti cu tulburari de somn din SUA dau vina pe celulare, dispozitive electronice, sau retelele de socializare, care ii impiedica pe copiii lor sa doarma cat ar fi necesar, potrivit unui sondaj national publicat de Universitatea din Michigan.

- Gabriela Firea, primarul municipiului Bucuresti, a acuzat „echipele de postaci” ale PSD ca raspandesc comentarii negative la adresa ei, pe retelele de socializare, dupa ce a cerut demisia lui Carmen Dan la reuniunea liderilor PSD la Neptun, in acest weekend. Primarul recunoaste astfel in premiera…

- Renunțarea la rețele de socializare precum Facebook sau Instagram are efecte pozitive pe termen lung asupra organismului nostru, spun medicii. Cu toate acestea, pe termen scurt reacțiile pot fi percepute negativ.

- Pe langa acele multe beneficii pe care le aduc retelele de socializare, acestea vin la pachet si cu suficiente dezavantaje si anumite riscuri. Copiii/adolescentii nu iau intotdeauna cele mai bune decizii atunci cand posteaza diverse informatii pe internet. De aceea, este important sa discuti…

- "Diaspora acasa" este genericul sub care romanii aflati in strainatate se vor strange vineri, in Piata Victoriei din Capitala, la un protest anuntat pe retelele de socializare. Pe comunitatile de...

- Se numeste Jare. Privirea ei, surprinsa de aparatul foto, i-a fascinat pe cei care au vazut-o pe o retea de socializare. Are cinci ani, niste ochi fermecatori si o coafura pe cat de simpla, pe atat de potrivita pentru a completa o imagine aproape de perfectiune. Fara sa-si propuna macar, copila a reusit…