Stiri pe aceeasi tema

- De cand a renun:at la dans, Denisa Despa este cu totul alt om, mai, mai cE nu o mai recuno"ti! Celebra dansatoare, sau fosta dansatoare i-a uimit pe to:i cu transformarea prin care a trecut, in ultimul timp.

- O femeie a murit si alte doua persoane au fost ranite si transportate la spital, dupa ce un microbuz s a rasturnat marti dimineata, pe DN6, la iesirea din localitatea Stoenesti spre municipiul Caracal, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situati de Urgenta ISU Olt, Victor Enus citat…

- O femeie de 43 ani a decedat, iar alte doua au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale, in uurma unui accident care a avut locpe DN 56A, la kilometrul 77+500, in Simian. In accident au fost implicate trei autovehicule. ...

- O femeie a fost lovita pe o trecere de pietoni din Arad si a murit. Pentru ca in acest caz nu s-a gasit inca vinovatul, cunoscutii sai fac apel pe Facebook si cer ajutorul celor care au vazut ceva. Eta Zambo, o femeie de 87 de ani a fost lovita pe o trecere de pietoni […] The post Mobilizare pe Facebook…

- Andy, ispita in cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”. Cu un fizic atletic și puternic, Andy este pregatit sa devina pentru a doua oara ispita in cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”, care va fi difuzat in fiecare luni si marti, incepand din 3 septembrie, de la 20:00, la…

- Kylie Jenner este la acest moment una dintre muzele adolescentelor din lumea intreagE xi nu numai. Dexi mereu a avut aparitii impecabile, atat in ceea ce privexte tinuta, cat xi aspectul fizic, Kylie Jenner xi-a lEsat complexele deoparte xi nu xi-a mai ascuns cicatricea.

- Polițiștii spun ca vinovata de producerea accidentului este o tanara de 27 de ani. Ea circula pe strada Aida, la volanul unui autoturism Porsche, iar la intersecția cu strada Mureș nu a respectat semnificația indicatorului Stop. Mașina sa s-a ciocnit cu un autoturism Audi al carui șofer,…

- Nervoasa, pentru ca a fosr amenințata cu inchisoarea, femeia și-a tras hijab-ul de pe cap, șocand pe toata lumea prezenta. "Pune-ți inapoi hijab-ul sau vei fi arestata", i-a strigat clericul, in continuare. Incidentul a avut loc in Iran, acolo unde purtarea hijab-ului este obligatorie…